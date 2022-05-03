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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

柯博齡／白線停車為何也會被開罰單

▲▼不用再一直繞找車位！　手機APP告訴你空的停車格在哪。（圖／資料照、編輯劉頤攝）

▲都會區停車位難找，想在白線停車也要注意白線的性質，以免仍會被開罰單。（圖／資料照）

小明好不容易存了一筆積蓄，買了一部全新的自小客車代步，終於擺脫機車族，躋身有車階級，然因無車位，故在其住家附近，找了一處白線之路邊停車。過了幾天，小明準備駕駛新車帶女友出遊時，發現被開了好幾張違規停車罰單。他心想，白線不是可以停車嗎？

路邊之白線依《道路交通標誌標線號誌設置規則》之規定，其實有分兩種：一種是「路面邊線」，一種則是「快慢車道分隔線」。兩者就外觀而言，乍看似乎一樣，均是一條白色實線，實則不然。

依《道路交通標誌標線號誌設置規則》第183條規定，「路面邊線」是用以指示路肩或路面外側邊緣之界線，線寬為15公分，而依《道路交通標誌標線號誌設置規則》第183條之1規定，「快慢車道分隔線」是用以指示快車道外側邊緣之位置，劃分快車道與慢車道之界線，線寬為10公分。因此，從外觀而言，「路面邊線」較寬，線寬達15公分，「快慢車道分隔線」較窄，線寬僅為10公分；就功能而言，「路面邊線」乃在區隔車道與非車道，路面邊線以內，不管車道線如何劃分，均屬車道之範圍，既然是車道，則屬車輛通行之用，不得停車，而路面邊線以外，即非屬車道，若仍有相當道路空間，則會被視為路肩，此路肩空間，是可以停車的。而「快慢車道分隔線」則在劃分快車道與慢車道之界線，所以快慢車道分隔線不管線內或線外，均屬車道，均不得停車。若停在快慢車道分隔線之外，等同於停在慢車道上，違規事態明確。

小明後來經過警方之解釋，終於明白，原來他將車子停在快慢車道分隔線之外，即占用到慢車道，不管是臨時停車或長時間停車，均屬違規，且得連續處罰。所以，白線停車，要留意白實線之寬度，只有在寬度15公分之路面邊線外方可停車；然縱使是路面邊線外之停車，亦要注意，應緊靠路邊停放，左側前後車輪切勿壓到路面邊線，實務上認壓到路面邊線之停車，即便僅壓到1公分，仍屬占用車道而違規，若後方來車不慎自後追撞，停車之人是有過失，若因此造成對方受傷或死亡，須負過失傷害或過失致死之刑事責任。

白線停車學問大，一般人均誤以為可以停車而失去戒心，未仔細探究白線之種類，被開立違規罰單還算事小，若因此造成交通事故，將遺憾終身。

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●柯博齡，台南地檢署檢察官，台灣司法人權進步協會會員。以上言論不代表本公司立場。

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