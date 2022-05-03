孫安佐在美製槍未遂案一審不受理　二審開庭竟回這句

▲孫安佐到高等法院開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐，2018年在美國就讀高中時，遭美國警方逮捕，警方從他住處起出大量子彈、十字弓等，孫安佐在美國服刑238天後返國，遭我國檢方起訴，但一審認無審判權而判決公訴不受理。案經上訴二審，高院3日首度開庭審理，孫安佐庭後短暫回應「不知要說什麼。」

本案源於孫安佐在父母安排下，於2017年持F-1學生簽證前往美國賓州上達比就讀高中，但隔年就向同學表示「5月1日不要來學校，因為我要用槍攻擊學校」，校方報警，美國警方在他寄宿家庭中查獲1600發子彈及Glock 9mm手槍滑套、槍管等器械。最後孫安佐被美方依照《非移民簽證之外國人非法持有彈藥罪》，判決服刑238天，也遭宣告終身不得入境美國。當時孫鵬、狄鶯2人散盡家財，聘請律師，赴美營救愛子，轟動一時。

孫安佐於2018年12月離開美國後，當月11日入境台灣，隨即被送往士林地檢署接受訊問，最後檢方對他限制出境、出海、住居等，全案經檢方2年偵辦後，依照《槍砲彈藥刀械管制條例》「未經許可製造手槍未遂罪」提起公訴。但一審士林地院歷經1年多審理後，最後以無審判權為由，判決公訴不受理，檢方上訴第二審。

高等法院二審3日首度開庭審理，孫鵬陪同愛子出庭，他穿著T-SHIRT，搭配運動褲、帽子前來高院，開庭前記者詢問他有沒有信心，孫安佐回說「看結果啊，結果沒出來什麼都不好說。」庭上他幾乎沒有多做說明，全都交由律師答辯。

而庭上法官諭知，因本案為程序問題，原則上只開今天一次庭期，待合議庭評議認定，全案候核辦。結束庭訊後，孫安佐也沒有多說，僅簡單回應「目前還沒有一個結果，也不知道要說什麼。」至於孫鵬則回應，要趕高鐵到南部工作，也不回應。