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小心被罰30萬！疾管署「自主回報」5點注意　1招辨認詐騙簡訊

滑手機,睡覺,睡前滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲民眾憂心點入詐騙集團的簡訊。（圖／記者李佳蓉攝）

記者崔子柔／綜合報導

確診者自主回報系統5/1上線，會由疾管署發簡訊給確診者，須點入網址回報4大問題，讓不少收到的民眾憂心會誤點詐騙集團的簡訊，《ETtoday新聞雲》則整理出分辨方法及注意事項，提供民眾參考。

Q1：如何確認是疾管署發送？

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A1：指揮中心會從門號「0911-514-588」發送簡訊，內容為「您為COVID-19確診個案請前往自主回報系統網站，並核對個人資料後，主動回報密切接觸者的資料，並通知您工作或就學聯絡窗口」，並附上一次性網址，開頭為https: //bbs.cdc.gov.tw/，民眾送出資料後將無法再點入編輯或重填。

Q2：須回報哪些資料？

A2：

一、 基本資料（手機號碼、住址、工作就學資訊）
二、 最早出現症狀或檢驗陽性的日期
三、 密切接觸者
四、 是否為孕婦、洗腎者或65歲以上獨居長者

自主回報系統不會要求確診民眾填寫完整的「姓名」和「身分證字號」或「居留證號碼」，切勿將個人資料提供給無法查證來源的單位或人員。

▲▼長榮機師確診新冠肺炎，政府狂發細胞簡訊提醒民眾提高警覺造成民眾恐慌。新北市政府於新北聯醫三重院區開設簡訊篩檢站，提供收到細胞簡訊的民眾進行快篩。（圖／記者湯興漢攝）

▲確診者務必進行自主回報。（圖／記者湯興漢攝）

Q3：確診者若未回覆疾管署「自主回報」簡訊，會受罰嗎？

A3：根據《傳染病防治法》第43條第2項，傳染病或疑似傳染病病人及相關人員對於前項之檢驗診斷、調查及處置，不得拒絕、規避或妨礙，違者可依同法第 67條處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

Q4：怎樣才算密切接觸者？

A4：確診者發病前2天到隔離前，曾與對方有一方沒戴口罩，在2公尺內交談、吃飯或接觸，24小時內相處超過15分鐘以上。

Q5：確診者自主回報後，密切接觸者要直接開始居家隔離嗎？

A5：同住親友可直接開始居家隔離「3+4」，之後地方衛生局也會開立電子居隔單，而其他密切接觸者因為是請確診者先填報公司或學校的聯絡窗口，系統將另以簡訊方式發送接觸者造冊模板的下載網址給聯絡窗口，由其提供接觸者名冊給在地衛生局開立電子居隔單，並進行後續居家隔離者追蹤管理。

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