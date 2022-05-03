今增23102例本土！新北8278例最多　台北+4806

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增23102例本土個案，其中以新北8278例最多，其次依序為台北4806例、桃園3604例、基隆1220例和台中1196例等。

指揮中心指出，今新增2萬3102例本土病例，為1萬1193例男性、1萬1899例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

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個案分布新北市8278例、臺北市4806例、桃園市3604例、基隆市1220例、臺中市1196例、高雄市818例、臺南市509例、宜蘭縣448例、花蓮縣428例、新竹縣333例、屏東縣292例、雲林縣254例、彰化縣214例、新竹市171例、苗栗縣145例、臺東縣102例、嘉義縣87例、嘉義市79例、南投縣73例、澎湖縣22例、金門縣15例、連江縣8例。

▲5/3新增確診。（圖／指揮中心提供）



針對國內本土疫情不斷飆升，為穩定防疫量能，陳時中昨日也宣布，無症狀民眾需要快篩陽性，才可去做PCR採檢，居家隔離和居家檢疫者則依照相關篩檢規定辦理。

目前全國各縣市共開設344處社區篩檢站，另有104家專責醫院開設防疫或疫病門診，快篩陽性或有症狀民眾可至各地方政府或醫院相關網頁查詢，就近前往利用。

另外，指揮中心也請地方政府於設置社區篩檢站時，規劃結合基層醫師進駐，以協助判斷是否有重症的風險或徵候，必要時由護理師給予衛教，遇有快篩陽性且症狀輕微者，可直接開予症狀治療藥物，同時進行PCR檢驗。