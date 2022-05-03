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社會 社會焦點 保障人權

國小主任偷吃同校護理師　正宮密錄「激戰片」嗆小三反挨告

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲宜蘭某國小體育老師偷吃同校護理師，妻子偷錄下兩人激戰畫面傳給小三，挨告恐嚇。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃資真／宜蘭報導

宜蘭一名李姓女子因懷疑任職國小體育老師兼教務主任的老公藍男，偷吃同校健康中心的護理師汪女，在家中裝設針孔攝影機偷錄兩人激戰畫面，事後傳訊小三「不知道會不會手滑跑到學校信箱」，遭小三提告。宜蘭地院依恐嚇危害安全罪，處拘役50日，得易科罰金5萬元。

判決指出，李女於去年5月19日，以針孔攝影機錄下老公與汪女在房間裡進行「私密活動」的影像，同月25日李女用LINE傳送畫面截圖給汪女表示「不好意思手滑按錯了，需要收回嗎？」、「我也不知道會不會再手滑不小心跑到學校信箱」、「錢？呵因為老公在台積電七廠封裝部門上班所以妳不缺錢是嗎？」、「我再重申一次，請督促妳的外遇對象趕快處理好他該處理的事情，不要一直討價還價，我不知道後續我的手會不會不小心滑倒（到）台積電的信箱去」等語，汪女向檢方提出告訴。

偵訊時李女坦承傳訊息，但否認有恐嚇犯行，認為這種違反倫常的親密行為，有必要讓學校知道，希望國小處分兩人，且自己至今也從來未將相關影像傳到學校；提到台積電信箱，只是想讓汪女老公知道此事。

法院認為，假使李女想讓學校知悉此事，大可直接將資訊告知該校即可，而非用此手段要求汪女督促藍男處理後續婚外情事宜，對於婚外情一事有所不滿，也可循訴訟、協商或相關合法管道討論解決，李女卻逕自傳送影像訊息，造成汪女心理壓力，心生畏懼之意，因此不採信辯詞，依恐嚇危害安全罪，判李女拘役50日。

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