快訊／新北兒童今開打莫德納「接種率3成」　侯友宜：全校線上教學2天

▲侯友宜視察新北市COVID-19兒童疫苗校園接種作業。（圖／新北市府提供）

記者徐政璿／台北報導

新北市COVID-19兒童疫苗校園接種作業今（3）日展開，將於5月31日前為全市6-12歲學生完成第1劑接種。市長侯友宜表示，疫苗接種後全校實施居家線上教學2日，提供學生居家學習，並請授課老師於每堂課持續關心學生身體健康狀況。根據統計，先行開打的頂溪國小有意願接種之學生人數約200人，佔學生總數30%

▲新北開打兒童疫苗。（圖／新北市府提供）

侯友宜今上午赴頂溪國小，關心莫德納兒童疫苗接種啟動作業，提醒師生須留意孩子接種後健康情形，並請老師調整教學型態及減少激烈教學活動，因應學生可能因施打疫苗產生身體不適的狀況，保護學生健康與安全。

侯友宜表示，教育局規劃校園集中接種疫苗作業，日前發放莫德納COVID-19疫苗接種須知及評估暨意願書進行意願調查，6至11歲學童每劑為0.25mL，滿12歲的六年級生接種劑量基礎劑每劑為0.5mL，學校和醫療院所依不同劑量以場地分流、施打分時方式實施接種，保護學童安全。

今日由頂溪國小先行接種，其他國小陸續安排中，希望藉由學生接種疫苗提升校園防疫安全，讓孩子更加安心就學。另外，國小附設幼兒園滿6歲幼生及其他因故無法在校施打的學生，會由學校發送補接種單，學生後續擇日至當地醫療院所(含衛生所)進行補接種。

教育局強調，疫苗接種後全校實施居家線上教學2日，提供學生居家學習，並請授課老師於每堂課持續關心學生身體健康狀況，學生如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應就醫釐清病因。倘發生急性和持續性胸痛、呼吸急促或心悸，務必立即就醫。

此外，如部分家庭因特殊情形無法於居家線上授課演練期間照顧學童，得由學校提供基本照顧，以協助家長安心工作。學生當日施打如有不適即可返家休息，並可續請疫苗假2日，不列入出缺席紀錄。家長如在家中發現孩子有不良反應，新北市也有提供醫療諮詢的醫療院所及衛生所窗口，隨時提供洽詢服務。