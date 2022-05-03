　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女家教「趴椅背」激戰人夫！她怒討200萬　小三一招反制狂勝正宮

▲▼床戰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲北市人父替孩子找英文家教，卻在家中地下室與女家教激戰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市一對父母替孩子找了英文女家教，豈料人夫竟在家地下室與女家教大搞外遇，2人在翻雲覆雨激戰畫面全被正宮發現，不倫戀曝光後，先答應賠償2百萬，但女家教事後不僅反悔又對正宮提告妨害秘密罪，雙方達成和解，人妻同意免除她的債務，僅對丈夫求償2百萬，但人夫卻辯稱「2人只是對價關係」士林地院審理後，判人夫賠30萬給正宮。

人夫阿翔（化名）與妻子結婚逾13年，愛子心切的2人替孩子找了英文女家教，豈料2019年10月20日人妻阿芳（化名）卻發現丈夫與家教老師發生不倫，並拿出同月10日、20日監視器攤牌。監視器錄下2人在地下室互擁，女師彎腰趴在椅背上，阿翔則以手扶背，過程中撫摸胸部、親吻、撫摸下體並在脫褲後磨蹭女師下體，完事後女師還拿衛生紙給阿翔擦。

2人發現姦情曝光後，答應賠阿芳2百萬，更開立1張本票做擔保，事後2人擺爛沒付錢，阿芳寄發存證信函，女師直接以存證信函回覆拒絕賠償，甚至反告阿芳妨害秘密，一度遭起訴，阿芳則以免除債務達成和解，事後則對阿翔提告索賠。

阿芳主張，依照當初賠償協議契約，丈夫應賠她2百萬，就算阿翔免依約賠償，他外遇行為也已經侵害她的配偶權，應賠償精神慰撫金2百萬。

阿翔提出抗辯表示，本票非出於本人意願簽立，是遭妻子及其親友脅迫，拍攝行為也屬非法，且2人婚姻不睦，長期分房，婚姻早已名存實亡，而他與女師沒有感情基礎，僅是金錢對價關係，並無配偶權侵害，請求免賠。

法官審酌阿芳同意免除女師2百萬債務，而阿翔作為債務連帶保證人，依法也獲同免給付責任，阿芳不能再請求阿翔付2百萬，而從監視器畫面，可見阿翔與女師確實有性行為，已侵害配偶權，考量阿翔碩士畢業，前擔任軍職，現於公司擔任助理，年薪約100萬，阿芳擔任護理師月薪3、4萬，判阿翔賠精神撫慰金60萬，扣除阿芳已免除女師應分擔額，判決阿翔賠30萬元。全案可上訴。

►母親節送「超美睡衣」一定中

ET快訊
快訊／高雄3區將「停水一整天」！　3萬多戶準備儲水
快訊／台61砂石車撞分隔島！　傷亡不明
余天賠光5棟房！李亞萍「信明牌」股票賠百萬　兒揭超慘內幕
重量級大哥揭「勾惡真實年紀」！　對戰連千毅最擔心1事
快訊／國小生打莫德納後身體不適！　胸悶、體溫偏高送醫
「全球最帥和尚」出獄2個月近況曝！　無預警報喜
他曝影片挺高嘉瑜　德國快篩真的「只要新台幣32元」
5人出遊聚餐3快篩陽！　一追源頭竟是他還喊「沒差」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台61線砂石車疑自撞分隔島！現場零件四散　傷亡不明

酒駕「類逮捕」！嫌犯畫面曝　打開腳鐐輕鬆走出分駐所....無人發現

女家教「趴椅背」激戰人夫！她怒討200萬　小三一招反制狂勝正宮

苗栗警分局正副局長都確診！　感染源不明無接觸民眾

徐永明涉貪鐵證曝光！　檢抓到「一句話」認定共犯就是他

台北富商養小三吃小四！豪送勞力士還播種　遺孀提告下場慘

老公後位猛撞女家教　妻見「搖擺畫面」怒討200萬！結局曝

上月老伴剛離開！板橋28歲孫餐廳瓦斯中毒亡　阿嬤心痛送黑髮人

快訊／高雄酒駕男解開手銬　順利逃離派出所

隊員快篩陽請假遭拒　南港偵查隊長稱「輕症吃感冒藥就好」遭調查

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

出事了阿姨！帶姪子騎車　弟弟連人帶車翻摔進稻田

Jessi《Zoom》超洗腦！　揪劉在錫、ITZY跳起來～

蹭蹭賣萌＋翻肚討摸！　色胚柴犬狂黏長腿姐姐

張兆志植髮7000根「驚人髮量」曝光　狠砸57萬變身...網驚：變好年輕

包尿布「一臉醞釀」被逼問　萌娃猛搖頭：沒有嗯嗯

快訊／台61線砂石車疑自撞分隔島！現場零件四散　傷亡不明

酒駕「類逮捕」！嫌犯畫面曝　打開腳鐐輕鬆走出分駐所....無人發現

女家教「趴椅背」激戰人夫！她怒討200萬　小三一招反制狂勝正宮

苗栗警分局正副局長都確診！　感染源不明無接觸民眾

徐永明涉貪鐵證曝光！　檢抓到「一句話」認定共犯就是他

台北富商養小三吃小四！豪送勞力士還播種　遺孀提告下場慘

老公後位猛撞女家教　妻見「搖擺畫面」怒討200萬！結局曝

上月老伴剛離開！板橋28歲孫餐廳瓦斯中毒亡　阿嬤心痛送黑髮人

快訊／高雄酒駕男解開手銬　順利逃離派出所

隊員快篩陽請假遭拒　南港偵查隊長稱「輕症吃感冒藥就好」遭調查

地圖上搜不到的神秘打卡點！坐進嘉義「巨無霸南瓜」品茶、望塔山

美債殖利率升破3％　金價下跌2.5％創2個月最大跌幅

拿剩藥稱「沒效要退費」　她多年後再上門1句話挨轟：當好市多？

快訊／新北兒童今開打莫德納「接種率3成」　侯友宜：全校線上教學2天

宜蘭出現超萌「小鹿彩繪稻田」免費看！還有4天熱氣球嘉年華別錯過

快訊／高雄3區後天將「停水15hrs」　3萬7102戶準備儲水

快訊／台61線砂石車疑自撞分隔島！現場零件四散　傷亡不明

中研院首揭細胞「無合成分裂」！顛覆180年教科書觀念

5月限定！內雙溪「愛情花」最美花期曝　5／7有市集、森林音樂會

董明珠接班人23歲美少女孟羽童傳被解僱　本人發聲：還在老實打工呢

台中瞎妹喝茫「只穿內褲」到大樓借廁所　管理員嚇傻報警！她問：我幾年次？

社會熱門新聞

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

約女網友洗溫泉　男罵「做不到答應三小」逼性交

聯結車惡擋女駕駛　揮鐵條恐嚇下場曝

夫後位猛撞女家教　妻怒討200萬結局曝

富商送小三們保時捷、勞力士　法官挺正宮判賠

阿嬤上月老伴剛離開　板橋28歲孫餐廳瓦斯中毒亡

高雄酒駕男解開手銬　逃離派出所

524萬保時捷停紅燈　遭賓士追撞

劉冠軍盜2億逃亡　法官不沒收理由曝

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

徐永明涉貪鐵證曝光！　檢認定貪污共犯就是他

賓士男女叫不醒　破窗救人好尷尬

工程師迷上直播主　斗內百萬拿不回倒賠27萬

妻戰2男影流出　夫怒告真相更驚人

更多熱門

相關新聞

天母「今年首次遇停電」　原因曝光

天母「今年首次遇停電」　原因曝光

北市士林區忠義街、芝玉路等，2日晚間7時30分左右發生不明原因停電，在地居民紛紛上臉書社團《靠北天母幫》發文指出「今年第一次遇到，不知道會停多久」也讓網友紛紛留言表示「松鼠又咬咬啦！」、「昨天晚上東山路也停電一小時」等。晚間8時15分已恢復電力，記者實際撥打1911，台電也說明停電原因。

524萬保時捷停紅燈　遭賓士追撞

524萬保時捷停紅燈　遭賓士追撞

獨／薇閣校車違規右轉　OL急煞造成後遺症

獨／薇閣校車違規右轉　OL急煞造成後遺症

人夫同居女車友「內褲晾陽台」　正宮提告敗訴

人夫同居女車友「內褲晾陽台」　正宮提告敗訴

即／貨車迴轉撞倒35機車　零件碎滿地

即／貨車迴轉撞倒35機車　零件碎滿地

關鍵字：

外遇家教人夫士林侵權行為損害賠償

讀者迴響

熱門新聞

小煜1歲兒子驚傳快篩陽性！「目前高燒不退」

阿諾離婚爆「僅剩零星工作維生」！討贍養費內幕曝

顏清標引退內幕！　壓垮標哥最後一根稻草曝光

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

大學情侶開餐廳　一氧化碳奪3命

情侶「隱匿快篩陽」衝急診！理由瞎爆　網一聽全炸鍋

最冷5月！明晨急凍15°C↓恐再創紀錄

台南Josh回「16坪家暴現場」慘況曝

女星「12秒片遭疑走光」驚冒陰影

約女網友洗溫泉　男罵「做不到答應三小」逼性交

aespa遭男學生爽闖入：除了摸都做了

判斷幼童染疫嚴重　呼吸急促是指標

未滿1歲女嬰發燒未篩　羅一鈞說明

板橋情侶餐廳瓦斯中毒亡！網看1關鍵轟「不同情」親友團氣炸

女演員「原味內衣褲」塞爆租屋處

更多

最夯影音

更多
南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km
醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

網紅逃離上海揭露慘況　驚訝稱：大家竟然能忍

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

林曜晟遭爆「毆打女性友人」！　致重傷濺血住院…手寫信道歉

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

疑爐火未關中毒！店貓也陪葬　情侶檔餐廳老闆倒臥廚房雙亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面