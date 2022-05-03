女家教「趴椅背」激戰人夫！她怒討200萬　小三一招反制狂勝正宮

▲北市人父替孩子找英文家教，卻在家中地下室與女家教激戰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市一對父母替孩子找了英文女家教，豈料人夫竟在家地下室與女家教大搞外遇，2人在翻雲覆雨激戰畫面全被正宮發現，不倫戀曝光後，先答應賠償2百萬，但女家教事後不僅反悔又對正宮提告妨害秘密罪，雙方達成和解，人妻同意免除她的債務，僅對丈夫求償2百萬，但人夫卻辯稱「2人只是對價關係」士林地院審理後，判人夫賠30萬給正宮。

人夫阿翔（化名）與妻子結婚逾13年，愛子心切的2人替孩子找了英文女家教，豈料2019年10月20日人妻阿芳（化名）卻發現丈夫與家教老師發生不倫，並拿出同月10日、20日監視器攤牌。監視器錄下2人在地下室互擁，女師彎腰趴在椅背上，阿翔則以手扶背，過程中撫摸胸部、親吻、撫摸下體並在脫褲後磨蹭女師下體，完事後女師還拿衛生紙給阿翔擦。

2人發現姦情曝光後，答應賠阿芳2百萬，更開立1張本票做擔保，事後2人擺爛沒付錢，阿芳寄發存證信函，女師直接以存證信函回覆拒絕賠償，甚至反告阿芳妨害秘密，一度遭起訴，阿芳則以免除債務達成和解，事後則對阿翔提告索賠。

阿芳主張，依照當初賠償協議契約，丈夫應賠她2百萬，就算阿翔免依約賠償，他外遇行為也已經侵害她的配偶權，應賠償精神慰撫金2百萬。

阿翔提出抗辯表示，本票非出於本人意願簽立，是遭妻子及其親友脅迫，拍攝行為也屬非法，且2人婚姻不睦，長期分房，婚姻早已名存實亡，而他與女師沒有感情基礎，僅是金錢對價關係，並無配偶權侵害，請求免賠。

法官審酌阿芳同意免除女師2百萬債務，而阿翔作為債務連帶保證人，依法也獲同免給付責任，阿芳不能再請求阿翔付2百萬，而從監視器畫面，可見阿翔與女師確實有性行為，已侵害配偶權，考量阿翔碩士畢業，前擔任軍職，現於公司擔任助理，年薪約100萬，阿芳擔任護理師月薪3、4萬，判阿翔賠精神撫慰金60萬，扣除阿芳已免除女師應分擔額，判決阿翔賠30萬元。全案可上訴。