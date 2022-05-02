嫌開太慢！聯結車惡霸「揮鐵條硬擋女駕駛」　國道大堵車…下場GG

▲李男因行車糾紛，在國道上以聯結車攔停曾女的自小客車，還持鐵條威脅，遭判刑6個月。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者蔡怡萍／新竹報導

劉姓駕駛開著半聯結車搭載李姓男子行駛於國道1號，李男因不滿前方曾姓女子駕駛的自小客車開太慢，竟在國道交流道口以聯結車體將曾女車輛攔停，造成後方交通大打結，李男更手持鐵條下車拍打曾女車窗、試圖強開車門，新竹地院依犯妨害公眾往來安全罪，判李男有期徒刑6個月，如要易科罰金則要18萬元。

判決書指出，李男於2020年5月7日搭乘劉姓司機駕駛的營業用半聯結車，行駛於國道1號南下楊梅交流道至湖口服務區間，期間與曾姓女子駕駛的自小客車發生行車糾紛，李男令劉男將聯結車停擋於正要下交流道的曾女車前，不顧後方車流開始壅塞回堵，李手持鐵條下車走到曾女車旁，徒手強拉車門、又拍打車窗7、8下，曾女心生恐懼急忙向警方報案。

李男應訊時不否認有在國道匝道口擋停在曾女車前、並持鐵條下車的事實，但矢口否認有妨害公眾往來安全、恐嚇、強制等犯行，辯解是曾女車先停止他才將車開到前方，並趁這個時間點想找曾女釐清、理論，沒有脅迫的動作，認為僅有交通違規、沒有犯罪行為。

但曾女表示，事前劉男駕駛的聯結車就頻頻跟車很近，造成她壓力很大，後來對方更直接跨越槽化線切入她的車前、阻擋她下交流道，李男還拿著1根鐵條向她走來，她意識到對方是故意要堵她，心裡非常害怕，但她緊鎖車門並拿起電話撥打，李見狀才回車上離開。

警方收集後方車輛目擊者的證詞與行車紀錄器，與曾女所述相符，且劉、李將車突然停在高速公路出口匝道，造成後方車輛行車危險與車流回堵，依照「高速公路及快速公路交通管制規則」，車輛除特殊狀況外不得驟然減速或在車道中臨時停車，此行為不但造成曾女心生恐懼，也危害不特定公眾的交通安全，於是將李男依妨害公眾往來安全罪處6個月徒刑，可易科罰金，可上訴。