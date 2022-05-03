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勸世男偷吃「解鎖3P」染性病！忍痛分手9年女友　眼睜睜看她嫁人

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO以為解鎖「3人行」成就很得意，殊不知噩夢才正要開始...。（示意圖／取自pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

高雄一名男網友近日發出血淚勸世文，稱自己在墾丁一時酒後糊塗，一次與2名陌生女生發生關係，以為解鎖3P成就，怎料卻染上性病，還一度擔心自己染上愛滋，忍痛跟交往9年的女友分手。如今女方嫁人，他只能遠遠守望祝福，所以奉勸大家以他為戒，偷吃前一定要想清楚，且無論任何性行為都要做好防護措施。

原PO在「匿名公社」表示，他有一個交往9年的女友，雙方從國中就開始交往，而他也跟女方家人處得很好，早就被視為是「未來女婿」。女友22歲那年開始創業做生意，有一次5天連假，2人本來約好要來個3天2夜的墾丁之旅，連飯店都訂好了，但因女方生意臨時出差，不得不取消。

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儘管原PO心裡鬱悶，飯店房間也不能退訂，但他還是默默吞下委屈，獨自到夜市吃飯，無意間聽到2名外籍的年輕女子在聊天，一時興起便加入閒聊，結果酒喝多了，膽子大了，心想反正飯店不能退，索性帶著2名女子夜衝墾丁，把3天2夜之旅補上。

當時幾人到墾丁差不多12點，原PO進飯店拿了鑰匙，就繼續到墾丁大街上續攤喝酒，結果3人回飯店後，隨即解鎖了他人生中第一次「兩女一男」的3P成就，而且3天內還一連「解鎖了好幾次」，最後才開開心心返回高雄，甚至留下彼此的聯絡方式。

▲酒店，跳舞，喝酒。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO心想旅程泡湯了，不如將錯就錯，帶著2名女子夜衝墾丁玩樂...。（示意圖／取自Pexels）

事發後2天，原PO覺得下體怪怪的，趁著女友還沒回來，跑去看醫生，這才知道自己「中鏢」感染滴蟲炎。雖然不嚴重，但這是他人生第一次感染性病，所以馬上聯繫2個女孩子，想要問清楚來龍去脈，怎料此時2名女子才坦承，她們不僅來台自由行，還一邊兼做小姐賺錢，一天最多到20幾個客人。

原PO一聽大驚失色，連忙詢問「難道都不戴套嗎？」女子坦承，因為接客太多，下體破皮，戴套會痛，最後索性讓男客人不戴。他愈聽愈害怕，又追問「有沒有愛滋？」豈料2女回答「不敢去驗，所以不知道...」讓他頓時間腦中一片空白，接連幾天都活在愁雲慘霧之中。

原PO心想，若是自己感染上愛滋，很可能傳染給女友，但又不可能一直拒絕溫存，所以最後只能以自己出軌為由，打給女友提分手。當時女友以為他在開玩笑，但原PO心一橫，直接避不見面，即便女方媽媽親自來電，說女兒每天哭得死去活來，想探探他的口風，他也只能道歉：「對不起，我喜歡上別人了，我出軌了...」

9個月後，他鼓起勇氣去驗愛滋，結果是陰性，但他卻高興不起來，因為女友本來就有很多人追，分手後又很多男生關心、追求，所以短短半年就嫁人了，「嫁人那天，我還在車上遠遠的看著，心裡真的難熬。受傷的女人，真的最容易讓別人趁虛而入。」

原PO說，他之所以發文，是為了宣洩心情，因為臉書每年都會總結好友關注情況，依程度作出統計排名，但時至今日，女方仍是每年關注他最多的那一個人，「或許她有收到通知，發現我也一直關注她。另外，她已經有一個小女兒了，真羨慕她老公...」

許多網友看完紛紛感嘆，「注定你們有緣無份」、「感謝勸世文，有時候抉擇真的影響很大」、「人生沒有後悔藥，過去就過去了，對方現在過得幸福就不要再打擾對方了」、「希望未來你再遇到一個好的伴侶時，能夠好好珍惜，不要再偷吃了，好好善待對方」。

▼原PO忍痛分手9年女友，最後只能目送對方嫁人。（示意圖／取自pixabay）

▲▼新娘,婚禮,結婚。（圖／翻攝自pixabay）

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