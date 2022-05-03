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台東縣打疫苗送好禮只到5／6　衛生局呼籲符資格縣民踴躍接種

▲台東縣打疫苗送好禮只到5月6日。（圖／記者楊漢聲攝）

▲台東縣打疫苗送好禮只到5月6日。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣為鼓勵接種COVID-19疫苗，提升涵蓋率降低疫情傳播風險，發揮疫苗最大效益，年滿12歲以上至64歲(原民54歲)以下之民眾於接種COVID-19疫苗（不限劑別），即發放100元(含)以下衛教品，獎勵活動只到5月6日止。

縣長饒慶鈴表示，為鼓勵縣民踴躍施打疫苗，縣民只要於各合約院所接種第1劑及第2劑或追加劑疫苗者，即可獲得100元(含)以下衛教品，請符合資格尚未完成接種的民眾，請儘快預約安排，提升自身的免疫保護力。

衛生局說明，除上述拿百元獎勵活動至5月6日，目前仍配合中央65歲(原民55歲)以上長者發放500元(含)以下衛教品至5月31日止，防範新冠病毒請務必施打疫苗，可有效降低感染風險並減少重症及死亡率，請民眾為了保護自己及家人盡快完成疫苗接種。有關新冠疫苗接種場次請民眾至台東縣衛生局官網查詢https://reurl.cc/02bGZo，同時提醒民眾接種前，請務必依疫苗接種間隔時間前往以免白跑一趟，以及應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」與健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，進行接種。

另自111年5月2日起，滿6歲至未滿20歲民眾，如欲前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。有關COVID-19疫苗相關疑問，可洽詢當地衛生所或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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