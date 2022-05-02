藥師盡最大努力實聯賣快篩　民眾買不到請不要再罵藥師

▲為讓民眾可以在連假期間順利買到實名制快篩試劑，中華郵政郵務士、藥師總動員，緊急支援載送快篩試劑到各代售藥局，讓民眾購置。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

過完五一勞動節連假準備上班，但很多勞工朋友或上班族卻因為買不到快篩試劑，擔心無法上班而心急如焚，怨氣通通往代售實名制快篩試劑的藥局倒，台南市藥師公會理事長吳振名表示，3天連假，藥師已盡最大努力在追快篩劑了，民眾買不到請不要再罵藥師！

吳振名說，連中華郵政的郵務士，也在連假期間被臨時召回配送快篩試劑到各代售藥局，不論是政府、藥師公會、藥局藥師、郵務士，大家都盡最大的努力了，民眾還買不到快篩試劑，請不要再罵藥師、酸藥師了。

吳振名說，因為民眾對快篩試劑的需求量大，原先配送的物流公司也因運量吃緊、趕配不停，政府也已再請其他物流公司支援，同時也緊急再次啟動中華郵政的郵務士來支援配送，不論是藥師公會全國聯合會或是各縣市藥師公會都不斷在和疫情指揮中心溝通協調，配合支援調度，都在想辦法盡最大努力來滿足民眾的需求。

不論是白天或是夜晚，吳振名的手機幾乎都沒停過，一天得充電好幾次才能應付各方的來電或訊息，吳振名說五一勞動節剛好遇到週日，有些藥局原本週日就公休，也因為要應付購買實名制快篩民眾的需求，特地再開店來販售實名制的快篩。

藥師也在群組中互報是否已收到快篩試劑的訊息，永康晉大藥局復國店楊永達藥師看到中華郵政的郵務士，用摩托車載著一大箱的快篩試劑到達，像是如獲至寶似的感動，除了不斷向郵務士道謝，也趕緊拍下他們辛苦的身影，PO到藥師群組上，當其他藥師看到，馬上勾起二年前郵務士辛苦配送口罩、酒精的合作意象，不少藥師不捨郵務士的辛苦，安南區新資生藥師藥局郭俊宏藥師，甚至帶兒子直接趕到台南郵政總局去幫忙搬貨取貨，務必在最短最快的時間內讓民眾可以買到快篩試劑。

北區樂森藥局戴彰延藥師週日開門，等到近中午時還未見郵務士送來，趕快撥電話到台南郵政總局追貨，最後得知當天配送的藥局名單中沒有他的藥局，原來是快篩貨件太多，只能當天要發的快篩試劑當天配達，無法像之前在前一天就可收到貨。

吳振名說，二年前實施口罩實名制，有些藥師被不理性民眾的行為或酸民的言語波及受挫，未參加這次的實名制快篩試劑代售，現有代售快篩試劑的藥局都是藥師自願的，因此請民眾能給予這些藥師或藥局鼓勵或掌聲，千萬別因為買不到快篩再罵藥師了，這些熱心的藥師何其無辜。