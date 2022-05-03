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染疫不快篩、不通報　婦產科醫「就是一個感冒」：吃藥隔離就好

▲▼COVID-19,新冠肺炎,快篩,兒童,學童,公費快篩,居家隔離,居家照護,快篩試劑,3+4,陰性。（圖／記者姜國輝攝）

▲快篩示意圖。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

台灣本土疫情嚴重，民眾塞爆醫院採檢，快篩試劑的需求也隨之高漲。對此，大台中醫師公會理事長、婦產專科醫師魏重耀指出，許多基層診所已不替病人快篩，只針對症狀治療，因為疫情已經流感化，致死率甚至比流感還低，不少醫師都認為「這就是一個感冒」，因此就算是自己染疫也不通報，讓相關單位不必耗費人力、資源進行疫調和匡列。

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▲大台中醫師公會理事長、婦產科醫師魏重耀（右）。（圖／記者鄧木卿攝）

根據《聯合新聞網》報導，魏重耀指出，快篩陰性有25%是偽陰性，病人如果已有症狀，快篩並無意義，且快篩試劑不在健保給付範圍內，加上缺貨的狀況，病人不一定有篩劑可以使用。另外，快篩結果若是陽性，患者就得進行PCR、疫調匡列，診所通報後也會被列為足跡，但在治療的方式上，都是症狀治療，因此大可不必如此費工，有醫生染疫了也只是吃藥並做好自我隔離而已，沒有通報。

▲▼北市聯醫中興院區公費篩檢站,PCR篩檢,醫護人員,醫療量能,本土疫情,防疫,陽性率,篩檢能量,疫調匡列,新冠肺炎,熱區,傳播鏈,快篩陽性,社區清零,抗原快篩,核酸檢測PCR,共存。（圖／記者李毓康攝）

事實上，有醫護人員先前就在網路指出，目前醫療院所的篩檢方式，只有護理人員、病人、住院醫師要篩，主治則不用篩，表示「不篩就不會確診。」針對此狀況，指揮中心指揮官陳時中則呼籲，還是希望大家確診後能提早休息、避免傳給太多人。他同時強調，目前政策不是清零，而是把自己健康顧好，會漸漸走向歐美國家方向、也可能呼應雙北提出逐漸取消居隔的計畫。

陳時中也表示，未來有可能確診者「休息一定時間，就能返回工作崗位」，他提出美國例子，民眾最後已不快篩，想做PCR就去、不想做就在家休息5天，5天後戴口罩就能出門。他強調，染疫後一段時間就會走上共存，「台灣正在往這條路走」，認為民眾顧好自己衛生習慣最重要，若想確定就先做快篩再做PCR。

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