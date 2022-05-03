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普丁喉舌開嗆：射「末日核魚雷」淹沒英國　高輻射海嘯席捲變荒土

▲▼「普丁喉舌」、俄羅斯知名主播齊索尤夫（Dmitry Kiselyov）宣稱要用「末日魚雷」波賽頓（Poseidon）摧毀英國。（圖／翻攝自推特）

▲「普丁喉舌」、俄羅斯知名主播齊索尤夫（Dmitry Kiselyov）宣稱要用「末日魚雷」波賽頓（Poseidon）摧毀英國。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭後，英國抗俄挺烏的態度強烈，先前一名被喻為「普丁傳聲筒」的俄國名嘴揚言，要用可搭載多核彈頭的「薩爾馬特」飛彈，將英國從地圖上抹去。如今，另一名有「普丁喉舌」之稱的俄國主播威脅英國，將發射「末日魚雷」水下核動力無人機「波賽頓」（Poseidon），讓英國沉入海底。

▲▼「普丁喉舌」、俄羅斯知名主播齊索尤夫（Dmitry Kiselyov）宣稱要用「末日魚雷」波賽頓（Poseidon）摧毀英國。（圖／翻攝自推特）

根據《每日郵報》報導，英國大力軍援烏克蘭，首相強生也親自踏上基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會面，引來俄羅斯威脅。被稱為「普丁喉舌」的俄國官媒知名主播齊索尤夫（Dmitry Kiselyov）1日在節目中鼓吹，要向英國發射混合了魚雷和無人機的核武「末日魚雷」波賽頓。

齊索尤夫聲稱，這款水下無人潛航器可以搭載「1億噸當量」核彈頭，威力是廣島原子彈的數千倍，可引發「高達500公尺的高輻射巨浪、海嘯」，足以將英國淹沒，「把他們僅剩的一切變成輻射沙漠，任何東西都無法使用。」他說話的同時，背景還配上英國從世界地圖上消失的畫面。

▲▼「普丁喉舌」、俄羅斯知名主播齊索尤夫（Dmitry Kiselyov）宣稱要用「末日魚雷」波賽頓（Poseidon）摧毀英國。（圖／翻攝自推特）

此外，齊索尤夫也同意「普丁傳聲筒」俄國名嘴索洛維約夫（Vladimir Solovyov）先前的建議，只要發射一枚可搭載多核彈頭「薩爾馬特」重型洲際彈道飛彈（又稱撒旦2號）就能摧毀英國，「（他們的）島嶼太小了，一枚撒旦2就足以將其徹底淹沒」、「只要一發，強生與英國就不復存在了」。

「薩爾馬特」是俄羅斯本月中才成功試射的新型洲際彈道飛彈，根據俄國防部的說法，薩爾馬特能夠搭載10枚大型熱核彈頭或16枚小型熱核彈頭，或兩者結合，以突破敵人的飛彈防禦系統。薩爾馬特射程約為6200英里（約9978公里），有能力摧毀相當於德州或法國國土面積大小的地區。此外，其每一枚彈頭都能瞄準不同的目標。薩爾馬特是用來取代蘇聯時期的「撒旦」（R-36 Voevoda）飛彈，因此也被稱為「撒旦2號」。

「波賽頓」是俄羅斯目前正在開發中的自主、核動力的水下無人機，是一種結合魚雷與無人機的核武器，潛艇可攜帶著直徑1.8公尺、長19.8公尺的發射管，並像魚雷一樣發射潛射飛彈，理論上而言，管道裝有核反應爐，且能像無人機一樣遠端將飛彈導引至打擊目標。另外，俄方宣稱「波賽頓」的行進速度可達時速185公里，足以逃避任何用來打擊它的魚雷，還可以下潛深達1公里，脫離目前其他魚雷的射程。

►普丁傳聲筒：一枚「撒旦2」夷平英國！　俄外長警告北約恐爆三戰

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