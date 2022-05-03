俄外長辯「希特勒也有猶太血統」　澤倫斯基：俄忘記二戰教訓

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）日前表示「希特勒也有猶太血統」，而且最激進的反猶分子通常都是猶太人，藉此合理化俄羅斯對烏克蘭發動的「去納粹化戰爭」。以色列官方立刻抗議，烏克蘭的猶太裔總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）也斥責俄羅斯，「把二戰的教訓全忘了」。

▲烏克蘭總統澤倫斯基槓上俄羅斯外長拉夫羅夫。（圖／路透）

綜合外電報導，事情源於拉夫羅夫於1日接受訪問時被問及，當烏克蘭有一名猶太演員的總統時，俄羅斯又該怎麼解釋自己的「特別軍事行動」是一場「去納粹化」的行為。拉夫羅夫表示，「在我看來，希特勒也有猶太人的血統，所以這（猶太血統）完全不能代表什麼。很多時候我們聽到猶太人都說，最反猶太人的往往都是猶太人自己。」

拉夫羅夫此話一出，立刻引來以色列和烏克蘭政府的抨擊，痛斥拉夫羅夫的言論嚴重冒犯猶太人，而且完全扭曲史實。澤倫斯基表示拉夫羅夫的言論代表俄羅斯根本沒有學會二戰的教訓，「或者有可能他們根本從來沒有學習這些教訓。」

澤倫斯基表示，俄羅斯外長的惡劣言論對以色列來說是極大的冒犯，但從1日至今，都不見俄羅斯官方有任何反駁或是藉口，只有「一片沈默」，「在俄羅斯紀念戰勝納粹的勝利日（9日）前夕，為什麼會出現這樣的言論？這番話等於是俄羅斯的最高外交官員，把納粹犯下的罪行全都怪罪到猶太人身上，讓人無言。」

一則尚未證實的歷史傳言指出，部分人推測希特勒的祖父其實是一名猶太人，這則傳言出自希特勒律師法蘭克（Hans Frank）在1953年出版的自傳。