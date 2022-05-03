《泰晤士報》：俄軍準備進攻烏南鄰國摩爾多瓦！　入侵時間點曝

▲普丁可能在摩爾多瓦上演烏東頓巴斯的同樣手段。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英媒報導，俄羅斯不只入侵烏克蘭，克里姆林宮如今更決定入侵烏克蘭西南鄰國摩爾多瓦（Moldova），準備炮製侵烏前的類似「藉口」，進軍摩爾多瓦東北分離地區「聶斯特河沿岸」。

英國《泰晤士報》報導，烏克蘭軍方消息指出，俄羅斯計畫在烏克蘭西南邊的鄰國摩爾多瓦開闢新戰場，藉此在南邊對抗烏克蘭。

報導指出種種跡象顯示俄羅斯在不久的將來就會對摩爾多瓦展開進攻，到時只有3250名軍人的摩爾多瓦將會迅速瓦解。一旦摩爾多瓦被俄軍占領，俄軍將會展開西線攻勢，從西邊陸路進軍烏南重要戰略港市敖德薩（Odesa）。俄海軍在黑海砲擊敖德薩，但因為陸路推進不理想，始終被烏軍擋在赫爾松一帶，遲遲無法前進。

報導指出，俄羅斯5月9日勝利日當天的閱兵不代表戰爭結束，反而可能會在差不多時間入侵摩爾多瓦。總統普丁可能會先承認分離地區「聶斯特河沿岸」獨立，對摩爾多瓦領土完整構成威脅，之後派出部隊進入維和，重演2月份在烏克蘭東部頓巴斯地區的手段。

烏克蘭軍方表示，相當確信克里姆林宮已經計畫進攻摩爾多瓦，而摩爾多瓦的存亡對烏克蘭來說非常重要，一旦這個小小鄰國被拿下，可能直接危及勝敗。

俄羅斯在勝利日後加大進攻力道的傳言頻頻，但美英等西方情報顯示，俄軍近日雖然集結重兵在烏東戰線發起進攻，但只有前幾日的攻勢有較明顯的發展，之後幾波進攻的被烏軍守下，還出現據點爭奪戰的情況，判斷俄軍應該難再有額外力氣對別國發起攻擊。