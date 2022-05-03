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機車掉魚塭卻不見人？　學甲警積極搜尋找到長者平安送返家

▲台南市學甲分局協同消防人員打撈未發現機車騎士，經積極搜尋，找到李翁平安送他返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市學甲分局協同消防人員打撈未發現機車騎士，經積極搜尋，找到李翁平安送他返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警學甲分局接獲110轉報，有機車掉入魚塭，警方到場發現該部機車為嘉義縣布袋鎮李姓民眾所有，但卻遍尋不著騎士身影，因擔心有生命危險，立即聯絡車主家屬，並通知消防隊協助打撈魚塭，然均無所獲，經警方調監視器仔細搜尋，終於找到83歲李姓長者，平安讓他回家。

將富所員警一一調閱路口監視器，發現一名老翁於4月30日晚上8時許，騎乘機車行經將軍區吉安宮與台17線路口，更加確認尋獲李翁為刻不容緩之際。

▲台南市學甲分局協同消防人員打撈未發現機車騎士，經積極搜尋，找到李翁平安送他返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

將富所所長蕭志寶得知後立即統籌指揮員警分區搜尋，並委託附近魚塭負責人加入尋人行列，果真皇天不負苦心人，在5月1日陰雨綿綿微冷的傍晚，於康那香觀光工廠後方魚塭尋獲高齡83歲李姓長者，因李男穿著單薄，副所長蔡宗陵及警員余昇峯立即提供禦寒衣物，攙扶至巡邏車上休息並提供溫熱飲品驅寒。在關鍵時刻順利尋獲李男，家屬除表達萬分感激，更直呼「使命必達」是警察最佳代名詞。

▲台南市學甲分局協同消防人員打撈未發現機車騎士，經積極搜尋，找到李翁平安送他返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長方仰寧時時提醒各級主管，民眾報案協尋失蹤人口時，應秉持高度同理心，全力協尋；學甲警分局長蔡宗昌對員警的助人精神特表嘉許。

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