高雄男深夜街頭「吹吹」　女友樂歪喊YA！搞錯結果下場慘

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一對情侶深夜騎機車回家，不過被警方發現男友神情疲憊，身上略有酒味，所以對他進行酒測，結果男子酒測值0.64超標，正當酒測結果出爐時，女友疑似聽錯、還在旁邊大喊ya！感覺好像就是在慶祝，讓員警一臉沒好氣的說：「你是在ya什麼？要移送」。

▲黃姓男子經過酒測，確定涉犯公共危險罪 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市苓雅分局的巡邏警網4月30日凌晨3時行經三多四路時，看見對向一雙載的機車逆向進入新光路28巷口，員警隨即尾隨將其攔檢。經過詢問騎車的是32歲的黃姓男子與女友，2人下班後欲返家休息，過程中員警看見黃男面容疲倦，身上飄有淡淡的酒氣，追問：「你有沒有喝酒？你看起來很累的感覺耶。」

▲黃姓男子經過酒測，確定涉犯公共危險罪 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲黃姓男子經過酒測，確定涉犯公共危險罪，後座女友也要追究刑責 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

雖然黃姓男子否認，不過警方還是對他進行酒測，只是當酒測器顯示酒測值為0.64mg/L時，男子臉色突然沈重，不過旁邊的女友卻突然傳來「ya～～～」的歡呼聲，讓員警超傻眼問：「你在ya什麼啦！0.64要移送耶！」，女友才知道自己搞錯了酒測標準值，全案黃男詢後依公共危險罪移送高雄地檢，其女友則依道路交通管理處罰條例「同車乘客」開罰。