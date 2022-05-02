台南市政府加強防疫關懷　黃偉哲親送口罩關懷身障長者

▲台南市長黃偉哲，在社會局長陳榮枝、東區區長顏能通與東聖里長黃英慈的陪同下，親自前往東區關心黃姓身障長者，贈送口罩及食品等物資。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市為加強弱勢族群防疫工作，4月29日啟動加強防疫保護措施，優先關懷台南中高危機獨居長輩、身心障礙者及街友，市長黃偉哲2日上午，在社會局長陳榮枝、東區區長顏能通與東聖里長黃英慈的陪同下，親自前往東區關心黃姓身障長者，贈送口罩及食品等物資，並提醒長者在疫情期間一定要注意自我身體狀況。

台南市長黃偉哲表示，疫情升溫，保重身體健康為首要，若要出外一定要配戴好口罩，如果長者、或弱勢朋友有相關需求，請務必聯繫當地里長或區公所，市府一定會盡力來協助安排，在防疫與抗疫的最前端守護大家。

今日所關懷的東區黃姓身障長輩，因後天疾病導致行動不便，坐站行動等尚需家人攙扶及輔具協助，因定期回診而須外出，市長黃偉哲特別細心叮囑長輩與家屬謹慎面對疫情，不需恐懼，也提醒大家出門仍要維持戴口罩、勤洗手、勤消毒的好習慣。

黃偉哲並透過今日訪視，再次鼓勵尚未施打疫苗的民眾，可透過台南打疫苗系統預約5月1日至5月8日場次，也請民眾若有緊急事件需協助，可撥打1999市民專線，或洽社會局12區社會福利服務中心，社會局會立即提供必要協助。

社會局表示，近期疫情嚴峻，台南市在市府團隊與市民朋友共同努力下，確診比例相較全國其他縣市偏低，但人數上仍小有增加，為加強防疫措施、照顧弱勢市民，市府啟動社政區政系統，即日起分批發送10萬片口罩加強關懷，首批3萬片口罩，立即透過37區區公所、12處社福中心之睦鄰志工與街友生活重建中心，發放給約3,000名的列冊且高中危機之獨居長者、體弱或獨居身障者以及街友。另，針對特殊個案，也提供協助代買物資、或媒合藥局，提供送藥到府服務。