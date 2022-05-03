遼寧號航艦群進入太平洋　國防部：海空動態全程掌握

▲中國遼寧號航母穿越宮古海峽前往太平洋。（資料圖／路透）

文／中央社

日本防衛省統合幕僚監部今天發布訊息稱，中國海軍遼寧號航空母艦率領7艘各式軍艦，今天由東海穿越宮古海峽進入太平洋；另有中國海軍艦載直升機艦艇，在東海海域航行。

此外，自由時報報導，有一艘宜蘭縣蘇澳籍漁船今天在釣魚台海域作業時，撞見10多艘軍艦編隊航行，疑似是中國航空母艦戰鬥群與日本尾隨跟監的艦艇，漁船距離艦隊最近只有3公里。

對此，國防部發言人孫立方少將晚間表示，針對台海周邊的海空域動態，國軍運用聯合情監偵作為，都能夠全程掌握，國防部對於共軍可能行動，都以料敵從寬原則，列入可能行動方案並妥為應處。

統合幕僚監部指出，日本時間5月1日12時（台灣時間上午11時）左右，海上自衛隊確認在長崎縣男女群島西方約350公里海域，中國海軍航空母艦遼寧號（舷號16）、055型飛彈驅逐艦南昌艦（舷號101），052D型飛彈驅逐艦西寧號（舷號117）、烏魯木齊號（舷號118）與成都號（舷號120），以及綜合補給艦呼倫湖號（舷號901）由北向南航行。

另外，在沖繩本島西北約480公里海域，同日下午6時（台灣時間下午5時）左右，054A型護衛艦湘潭號（舷號531）由西向東航行；2日上午6時（台灣時間上午5時）左右，沖繩縣大正島北方約160公里海域，052C型飛彈驅逐艦鄭州號（舷號151）自北向南航行。

統合幕僚監部表示，此後，這8艘艦艇南下沖繩本島、宮古島之間的海域，朝太平洋航行。另外，東海海域則有艦載直升機艦艇航行。