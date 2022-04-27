無預警停飛害離島官兵沒包機　遠航拒賠還酸國防部...判決出爐

▲國防部提告向違約的遠航索賠，被反虧議價能力不好。（示意圖／取自免費圖庫PIXABAY）

記者黃哲民／台北報導

遠東航空公司2019年承攬國防部外離島官兵空運委商採購案，每天須提供10條航線共186人次公費搭機機位，同年底卻無預警停飛，國防部發函催促遠航履約未果，終止契約重新招標後，提告向遠航索賠購票差價2610萬餘元，遠航反虧國防部議價能力欠佳，又推稱交通部廢照害遠航無法復飛，台北地院認定遠航狡辯，判決應全額賠償國防部，可上訴。

本案遠航是在2018年11月間，得標國防部「國軍外離島官兵空運委商」等10項採購案，從2019年元旦起為期2年，每天須提供台灣本島與金門、馬祖及澎湖10條航線共186人次的公費搭機機位，但遠航同年12月12日突然宣布受虧損影響，隔天起停飛旗下所有航線，影響外離島官兵搭機權益。

▲遠航董事長張綱維（中）。（圖／記者林敬旻攝）

國防部連續發函遠航催促履約，不然要終止契約並依約計罰，遠航回覆表示：「敬表尊重。」國防部限期遠航最慢須在同年12月30日前復飛，遠航逾期仍無法履約，國防部隔年（2020年）2月間重新招標，算出新約票價比遠航得標版本多出2610萬餘元，提告要求遠航全額賠償差價。

遠航抗辯不能提供飛航服務，是因為交通部廢止遠航的民用航空運輸業許可證，至今沒核准遠航提出的復飛申請，遠航還挖苦國防部議價能力不好，聲稱2020年物價指數比2018年雙方訂約時還低，國防部卻談不成更便宜的機票，可能是故意放水不議價。

國防部提出重新招標的開標、決標記錄，強調有能力經營外島航線的航空公司本來就只有少數幾家，絕非國防部議價能不足，何況遠航被廢照，是因為無預警停飛在先，又沒提前將停業計畫送審，廢照是結果，而非不能履約的原因。

法官審理認定遠航以資金不足等理由先無預警宣布停飛，國防部數度發函催促未獲改善而終止契約，最後才是交通部對遠航無預警停飛行為裁處廢照並罰鍰，本件違約情形可歸責遠航本身。

法官指出，國防部本案與遠航所簽合約內容，並沒約定要依照物價指數波動做調整，更沒要求國防部重新招標時，有義務爭取最低的機票折扣率，據此判遠航全部敗訴，須全額賠償國防部機票差價2610萬餘元，可上訴。