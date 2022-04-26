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女士官控性騷反遭懲處　松指部指揮官等7人被控瀆職結果曝

▲馬賽克版。搭訕,兩性,變態,感情,告白,癡漢,性騷擾。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲女士官指控長官性騷擾反遭行政懲處，傷心退伍並控告部隊指揮官等7人偽造文書、瀆職。（示意圖／Pakutaso

記者劉昌松／台北報導

曾任空軍松指部的1名女士官，不滿余姓少校監察官邀約遭拒，就在她的工作簽呈上註記「未遵照採購時程」等語，女士官不甘工作表現遭質疑，內部申訴指控余涉性騷擾，沒想到松指部初次調查不成立，還決議懲處女士官，經申覆翻盤，余男性騷擾成立，女士官怒告松指部少將指揮官楊炳申等7人偽造文書、瀆職，台北地檢署26日處分不起訴，但要求軍方調查有無行政疏失。

這名女士官的懲處雖然已經被撤銷，但因為此事影響身心，罹患憂鬱症，現已退役。她向台北憲兵隊提告指出，2019年間，她在空軍松山基地指揮部任職辦理採購案時，余姓少校時常利用職務機會，邀約她外出，她多次拒絕後，余男竟然在她的工作簽呈中，寫她「未遵照採購時程，下次改進」。

女士官認為自己工作沒有違反任何規定，懷疑余男趁機報復，因此透過內部申訴，指控余男涉嫌性騷擾，案件油蔡姓少校保防官主辦調查後，認為性騷擾不成立，同時以「破壞紀律」為由，決議懲處女士官。

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲女士官的申訴經覆議後，改認定長官性騷擾成立，女士官的懲處則另外撤銷。（示意圖／pixabay）

女士官氣炸，再向國防部參謀本部資通電軍指揮提出覆議，結果大翻盤，認定余男性騷擾成立，同時指責松指部不該把性騷擾調查，與行政調查混回一談，將女士官遭懲處部分退回原單位撤銷。

台北地檢署調查松指部製作的第1分性騷擾調查報告，是由蔡姓少校保防官根據訪談完成，逐層簽核到少將揮官楊炳申，無證據顯示蔡或楊等其他人意圖製作不實調查報告，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴楊炳申等7人的偽造文書、瀆職等罪。

不過檢察官同時指出，松指部受裡性騷擾案的調查，竟然同時進行行政調查，導致被害人申訴不成之外，還差點遭到懲處，連上級單位都覺得過程草率，如此一來，將導致軍隊裡沒有人再敢申訴性騷擾，因此將相關人等退回原單位，研議是有需另為行政疏失接受懲處。

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