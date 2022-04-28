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解放軍海軍加速近海防禦轉型遠海防衛　陸國防部：戰略威懾反擊力提高

▲殲-15艦載機在航母山東艦上進行飛行訓練。（圖／大陸國防部）

▲殲-15艦載機在航母山東艦上進行飛行訓練。（圖／大陸國防部）

記者魏有德／綜合報導

解放軍海軍近日度過73週年建軍紀念日，大陸國防部發言人譚克非表示，海軍部隊大抓實戰化練兵，構建完善新型軍事訓練體系，全面提升實戰化訓練水平，加快推進由近海防禦型向遠海防衛型轉變，「戰略威懾與反擊、海上機動作戰、海上聯合作戰、綜合防禦作戰和綜合保障能力穩步提高。」

▲舷號168的052B型導彈驅逐艦廣州號發射對空飛彈。（圖／大陸國防部）

▲舷號168的052B型導彈驅逐艦廣州號發射對空飛彈。（圖／大陸國防部）

譚克非指出，海軍以艦載機飛行人才和航母指揮人才等為代表的新型人才方陣崛起壯大，以第四代裝備為引領、第三代裝備為主體的現代化裝備體系正在形成，以海外保障基地、海上醫療救護等為依託的綜合保障鏈路更加高效，實現了跨越式發展。

▲解放軍海軍055型導彈驅逐艦拉薩艦及901型綜合補給艦呼倫湖艦。（圖／大陸國防部）

▲解放軍海軍055型導彈驅逐艦拉薩艦及901型綜合補給艦呼倫湖艦。（圖／大陸國防部）

在對外軍事交流方面，譚克非提到，海軍致力於構建人類命運共同體、海洋命運共同體，「朋友圈」越來越大，航跡越來越遠，高層交往、專業交流、技術合作不斷深化，提供的國際公共安全產品越來越多。

▲解放軍海軍071船塢登陸艦崑崙山及井岡山艦。（圖／大陸國防部）

▲解放軍海軍071型船塢登陸艦崑崙山及井岡山艦。（圖／大陸國防部）

譚克非強調，中俄、中巴、中泰、中國-東南亞國家等雙多邊海上演習、國際軍事比賽等聯演聯訓聯賽常態化舉行，亞丁灣護航、「和諧使命」醫療服務贏得讚譽，協助救援打撈印尼失事潛艇、向湯加運送救援物資獲得地區國家充分肯定，「日益強大的人民海軍必將為世界和平、穩定與繁榮不斷作出新的貢獻。」

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