▲金包里慈護宮二媽回野柳媽祖洞，金山區公所推限量平安福袋。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2022北海岸金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」訂於5月16日舉行，前一日5月15日將辦理金包里媽祖出巡，金山全境車巡祈安大遶境，今年媽祖文化祭活動首度以電動四輪車方式，恭請在地各友宮神尊，一起陪二媽回娘家野柳海蝕岩洞，年長信眾可向慈護宮報名搭乘金包里號觀光巴士，跟著行腳隊伍前往野柳海蝕岩洞。

▲「金山區特色圖片撲克牌」撲克牌圖片涵蓋金山區市政建設、特色景點及農產品等。

金山區長廖武輝表示，去年公所為響應二媽回娘家活動所推出的平安福袋大獲好評，今年同樣推出2022限量款福袋，從5月1日起至5月10日每日提供10組（共100組）供金包里慈護宮報名行腳民眾現場抽獎；平安福袋內容有平安米1包、金山區特色圖片撲克牌含鐵盒1組、慈護宮小神衣吊飾及金山特色簡介卡片1張。

慈護宮董事長游忠義表示，配合政府防疫政策，本次所有參與活動的工作人員及行腳信眾，皆須打滿3劑新冠疫苗才可以參加，請信眾在報名時攜帶小黃卡影本；活動當日須全程配戴口罩，沿途設置的餐食補給站，將全面改採單份包裝不開放自助使用。

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