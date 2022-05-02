表揚新北5區模範母親　義消團長簡榮宗感謝無私奉獻

▲表揚新北模範母親，義消團長簡榮宗感謝無私奉獻。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

母親節將至，為感念於母親對於家庭與社會上的貢獻，新北義消第六大隊顧問團團長簡榮宗特別捐贈萬里、金山、瑞芳、雙溪等區模範母親代表禮品，希望藉此對母親們無怨無悔付出的偉大精神表達感謝。

簡榮宗表示，雙溪區公所於日前舉辦「五月心感恩情」母親節表揚大會，由每里推派一位模範母親，頒贈獎牌以及各界致贈的禮品，惟因疫情影響，區公所取消舒壓按摩、致贈康乃馨等環節，並改以發放外帶餐盒取代餐敘。

簡榮宗說，雙溪上林里模範母親代表卓游箱女士，早年因家庭經濟狀況不好而無法就學，在小小年紀就下田耕作，賺取微薄薪水貼補家用。雖然沒有顯赫的學歷，但總是以身教代替言教，希望在潛移默化中帶給孩子正面的生活態度。

小孩皆已成家立業，卓游箱女士也有了自己的生活重心，除了喜歡和鄰居分享自己種植的蔬果，也致力於鄰里間的活動，她總是以「取之於社會，用之於社會」的心廣結善緣，熱心公益。

義消顧問團團長簡榮宗表示，母親總是無私的為家庭付出，辛苦的拉拔子女長大，將自己無怨無悔的奉獻給家庭，是家庭中重要的支柱。而母親對於社會的貢獻更是不容忽視的，趁著母親節的來臨，希望大家一起感謝母親的辛勞付出。

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