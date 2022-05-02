以詩療心！五股守讓堂「現代詩塾」　詩人焦桐獨家親授課

▲五股守讓堂特別推出療癒人心「現代詩塾」。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

疫情再次拉緊報，讓人心惶惶！五股守讓堂特別推出療癒人心的「現代詩塾」，邀請素有「舌尖上的詩人」美名的知名作家焦桐獨家授課，帶大家讀詩、品詩，安定心靈，以平常心度過疫情陰霾。「焦桐詩塾」將於5月14日起至8月6日，每月雙周六開課，即日起免費報名。

Omicron變種病毒來襲，在這疫情非常時期，除了做好自身防護之外，更要正視自己的身心狀態，多做些靜心的活動、或是閱讀，讓心靈平靜，身心安穩。五月讀詩天，五股守讓堂特別在三讓文房推出「現代詩塾」，首次開課邀請到重量級詩人作家焦桐，將帶大家讀詩賞詩，透過療癒人心的詩情，作為疫情下的心靈雞湯。

新北市立圖書館王錦華館長表示，此次溫柔說詩人焦桐特別規劃6場講次課程，包括5月14日「詩人與情人」、5月28日「詩的意象」、6月11日「詩的節奏」、6月25日「詩的形式」、7月9日「詩的政治」、與8月6日「詩人與荷爾蒙」，讓溫柔的詩句在躁動不安的環境中，安定人心。

五股守讓堂「焦桐詩塾」開課！即日起免費開放報名，報名參加便可獲得五股守讓堂專屬小禮，還可以參加抽獎，另外，「三讓文房」5月1日起至8月30日止，也同步推出「焦桐書展」，展出詩人焦桐不同時期的作品，歡迎大家一起來感受來自詩情的療癒力。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2293-2114。

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