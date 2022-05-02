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約18歲女網友洗溫泉！求歡被拒　男狂罵「做不到答應三小」硬上

▲妹子,泡溫泉（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲新北一蘇姓男子約女網友泡溫泉，因求歡不成當場抓狂，導致女網友心生恐懼被迫發生關係，事後報警。蘇男被新北地院依強制性交罪處徒刑3年2月。

記者郭玗潔／新北報導

新北一蘇姓男子過去有妨害性自主前科，109年9月晚間約18歲女網友小晶（化名）到溫泉旅館洗溫泉，期間想跟小晶發生關係被拒，暴怒表示「Ｘ、逼我是不是」、「做不到答應三小」「已經不想用處理社會事的方式處理事情了」，使小晶心生恐懼而發生關係。小晶事後報警，經新北地院審理，依強制性交罪處蘇男徒刑3年2月，蘇男不服上訴，台灣高等法院駁回上訴，維持原判。

判決書指出，蘇男於109年9月底透過臉書認識少女小晶，約小晶10月9日晚間10點半到溫泉旅館泡溫泉，兩人邊泡溫泉邊聊天，期間蘇男想親小晶並發生關係，卻被小晶回絕，蘇男當場暴怒，狂傳一堆臉書訊息給小晶，表示「做不到答應三小」、「Ｘ、逼我是不是」、「已經不想用處理社會事的方式處理事情了」、「是妳逼我的」、「我都交代下去了」，並用力拉開門、大力放下東西製造聲響，讓小晶心生恐懼，又看到「我都交代下去了」心中更怕，以為蘇男會找黑道來處理事情，只好答應和蘇男發生關係。

小晶事後就醫，驗出蘇男DNA，並向警方報案，經新北地院審理，認為蘇男有恫嚇小晶、使她不得不和他發生性關係的脅迫行為，又因蘇男於104年曾因妨害性自主被判處2月徒刑，為累犯，惟考量他犯後坦承犯行，尚有悔意，且已與小晶達成和解，依強制性交罪處蘇男徒刑3年2月。

蘇男不服再上訴，認為在相識過程中，他屢次向小晶表達愛意，小晶沒拒絕，兩人常以訊息聊天互相關心，小晶也在蘇男生日時，同意蘇男親吻她做為生日禮物，在親吻後表示「你有開心就好」，甚至願意一起泡溫泉。

蘇男表示，雖然在泡溫泉方面，小晶在警詢時表示不情願、以為是分開泡湯，但由於他與女性交往經驗甚少，大學都沒念到畢業，在家中從事廢五金回收賺錢，對於異性言詞所透露出的不情願，很難期待他會具備一般社會人士應有的判斷水平，而且當下小晶有口頭答應，情緒也平靜，他和典型用強制力性侵的人不同，認為自己尚堪憫恕，請求減輕其刑。

經台灣高等法院審理，認為原判已審酌過蘇男的犯罪之動機、目的手段、智識程度及家庭經濟狀況，無判處過重的情形，故駁回上訴、維持一審原判。

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