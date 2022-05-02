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屏東+285！學童疫苗開打195人接種　足跡：華僑市場、潮州夜市

▲屏東市中央市場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東市中央市場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣5月2日新增285例本土確診個案，縣府並啟動6-11歲學童施打疫苗，首日有麟洛國小、地磨兒國小二校共195名學童接種，施打狀況良好。縣府表示，家長有7天的考慮期，若未及於校園集中施打疫苗，5月14日上午8：30至11：30縣內33鄉鎮市衛生所增加開設兒童疫苗門診施打疫苗，可以帶孩童就近前往施打。

▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

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▲屏東市中央市場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲琉球白砂碼頭。

有關6-11歲學童接種疫苗，屏東縣各校於4月27日將接種須知及評估意願書發放給家長，自5月2日起至5月13日安排至各校施打，第一天麟洛國小227名學童中有93位學童登記施打，施打率34%；地磨兒國小人數142人，施打人數102人，施打率72%。

縣府請家長及學校詳閱疫苗接種禁忌與相關注意事項，接種後兩週需減少劇烈運動，關心注意學童接種後可能發生的反應。教育處並持續彙整各校6-11歲學生疫苗施打意願，要求於5月6日上午10:00前填報疫苗接種統計回報表單，以利後續安排校園施打作業。

縣府表示，若學童至醫療院所施打疫苗，可給予疫苗假，接種疫苗如果出現不良反應，得請疫苗假，不列入出缺席紀錄，以3天為原則；學生於疫苗假期間，家長也得以申請防疫照顧假。

縣府統計截至今日，居家隔離現管1206人，今日解除隔離713人。5歲以下累計89例，25例解除隔離，無重症。居家照護累計申請有704人符合資格。

2日新增285例分布區域：屏東市106案，新園鄉30案，東港鎮23案，潮州鎮20案，恆春鎮17案，萬丹鄉16案，內埔鄉16案，長治鄉15案，鹽埔鄉6案，里港鄉6案，滿州鄉5案，九如鄉4案，車城鄉4案，萬巒鄉、霧台鄉各3案，竹田鄉、佳冬鄉、來義鄉、麟洛鄉各2案，及高樹鄉、新埤鄉、林邊鄉各1案。

縣府公佈重點疫調人潮易聚集的公共場所為：內埔市場、中央市場、琉球白砂碼頭、潮州夜市(擺攤)、屏東市和生市場、建國市場、東港華僑市場，已全面進行清消作業。

全校班級暫停實體課程校數有2校24班：烏龍國小、鹽埔國小。部分班級暫停實體課程校數有42校75班：屏東高工、屏東女中、屏東高中、東港海事、恆春工商、民生家商、東港高中、鹽埔國中、九如國中、鶴聲國中、東新國中、新園國中、滿州國中、長治國中、明正國中、恆春國中、車城國中、車城國小、勝利國小、塔樓國小、新圍國小、僑勇國小、仁愛國小、鹽州國小、潮昇國小、凌雲國小、廣安國小、東光國小、唐榮國小、新園國小、東港國小、光華國小、東隆國小、東興國小、復興國小、恆春國小、長樂國小、屏大實小、東寧國小、鶴聲國小、信義國小、崇蘭國小。

縣府表示，全縣北中南篩檢站：屏北-國仁醫院，屏中-潮州茂隆骨科、東港安泰醫院，屏南-南門醫院，持續開設。全縣家用快篩實名制目前為止有150個販售點，含142個社區藥局、8個鄉鎮衛生所，因物流配送時間不定，各販售點視到貨情形彈性調整販售時間，請民眾至衛生局官網（https://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx）快篩地圖(連結至健保署網站)查詢。

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