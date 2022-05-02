台東+87！浮潛職場、補習班還在燒　校園累計156師生染疫

▲台東縣今日新增87名確診者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣今(2)日新增87名確診者，疫調結果初步推論，年齡介於4-86歲不等，皆屬輕症，43例為密切接觸者確診，41例感染源不明及3例外縣市足跡。

台東縣衛生局指出，從初步疫調了解，43例密切接觸者確診個案中，7例為同校、3例為補習班、14例為職場、19例為親友接觸傳染。個案相關足跡皆已由環保局進行戶外清消，全縣累計匡列2050人，其中1100位仍未解隔。從新增個案中初步研判，9例為綠島海灣浮潛職場感染；另外，今日3例補習班個案中，為昨日豐田地區某補習班的延伸，加上今天新增的3例，該補習班目前已有1名員工、12名學生確診。

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另外，今日校園新增15生、2師確診，累計共144生、12師。在調整或新增暫停實體上課學校部分：何嘉仁安親班1班級延長停課至5/6、竹湖國小1班級縮短停課至5/4、仁愛國小1班級停課至5/8、台東高商1班級停課至5/8、均一中小學2班級停課至5/8、東大附小3班級停課至5/4、1班級停課至5/6、信義國小（含附幼）全校停課至5/8、東河國小全校停課至5/3、蘭嶼高中2班級停課至5/3、中華文理補習班國小英數班停課至5/7、新生國中1班級停課至5/2、福原國小2班級停課至5/2。