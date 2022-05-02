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縱谷好湯祭訂房送美食券　登錄發票再抽住宿券

▲▼縱谷好湯祭活動，串連花東縱谷沿線特色溫泉區，體驗夏季溫泉旅行的樂趣。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼縱谷好湯祭活動，串連花東縱谷沿線特色溫泉區，體驗夏季溫泉旅行的樂趣。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花東縱谷國家風景區管理處啟動「縱谷好湯祭」活動，今年特別串連花東縱谷沿線特色溫泉區域，5／1起至7／30，推出專案訂房就送200元「縱谷美食券」，以及上網登錄發票就抽「縱谷住宿券」的各項好康！

▲▼縱谷好湯祭活動，串連花東縱谷沿線特色溫泉區，體驗夏季溫泉旅行的樂趣。（圖／縱管處提供，下同）

台灣東部有著豐富的溫泉資源，花東縱谷更有許多知名的溫泉區，不同於冬天泡湯的體驗，花東縱谷的夏天因有穩定的氣候、美麗的縱谷田園風景與豐富的物產，讓夏天的溫泉之旅更好玩！許多內行的旅人都會把握機會，邊泡溫泉邊順遊花東縱谷周邊特色景點和美食。

▲▼縱谷好湯祭活動，串連花東縱谷沿線特色溫泉區，體驗夏季溫泉旅行的樂趣。（圖／縱管處提供，下同）

▲▼活動擴大至整個縱谷沿線，涵蓋各種類型溫泉旅宿。

縱管處處長郭振陵說，今年的「縱谷好湯祭」推動範圍，從原本的瑞穗溫泉區和安通溫泉區，擴大至整個縱谷沿線，納入台東的霧鹿溫泉、鹿野溫泉、知本溫泉，不只涵蓋各種類型溫泉旅宿，也連結周邊美食伴手禮產業，就是要帶動遊客從南到北，一起體驗花東縱谷的多樣特色之美。

▲▼縱谷好湯祭活動，串連花東縱谷沿線特色溫泉區，體驗夏季溫泉旅行的樂趣。（圖／縱管處提供，下同）

「縱谷好湯祭」本次共祭出2大好康！消費者只要透過官網或電話直接聯繫特約旅宿，以「縱谷好湯祭」專案訂房（名額有限，兌完即止），就能在完成入住時領取200元的「縱谷美食券」，接著就可以持券至特約餐飲伴手禮店家，依規定抵用消費或採購，如：瑞穗老家後山菜、瑞穗綠茶肉圓、玉里麵、關山米國學校、延平烏尼囊多元文化工作坊等，許多溫泉區周邊的知名美食、特產、體驗活動都可以抵用。

▲▼縱谷好湯祭活動，串連花東縱谷沿線特色溫泉區，體驗夏季溫泉旅行的樂趣。（圖／縱管處提供，下同）

搶不到「縱谷美食券」也沒關係，活動期間凡入住特約旅宿的消費者，只要取得由該業者開立的紙本消費憑證（發票或免用統一發票收據），拍照上傳至活動網站，登錄完成都可以抽獎，豐富獎項包括：縱谷優質飯店/民宿住宿券共171名、縱谷伴手禮共50名等，總價值超過100萬元。許多特約飯店和旅宿也在專案名額外推出其他好康優惠，有興趣的民眾可至活動網站查詢，或在訂房時主動詢問業者。

▲▼縱谷好湯祭活動，串連花東縱谷沿線特色溫泉區，體驗夏季溫泉旅行的樂趣。（圖／縱管處提供，下同）

詳情請到以下網址查詢：
◆ 2022縱谷好湯祭 活動網頁 https://valleyspring.tw/
◆ 台灣好湯官網 https://taiwanhotspring.net/
◆ 台灣好湯FB粉絲專頁https://www.facebook.com/taiwanhotspring/
◆ 台灣好湯 YOUTUBE頻道 https://www.youtube.com/channel/UCVC38UpEVLgYxMAyqg_rhHw
 

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