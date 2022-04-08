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SOD是真的！正妹半醉「給了曖昧男」　真相竟是他朋友先偷上

▲狼師5度性侵國中少女得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲正妹化妝師到日本泡湯被友人性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾幫多位藝人化妝的正妹化妝師小莉（化名）2020年間和一名曖昧的男友人及他的另3名朋友，一起到日本新潟縣泡溫泉，眾人晚間入住民宿飲酒同樂，小莉喝了900毫升的清酒，醉倒回房休息，其中一名龔姓男子竟趁機向小莉求歡，小莉誤以為是這位曖昧的男友人，半推半就的發生連結，隔天一問才知是龔男趁機性侵，憤而提告，法院審理後依趁機強制性交罪判龔男徒刑4年，民事部分則判賠40萬元。

判決指出，小莉是2020年2月初，和曖昧已久的男友人，及他的龔姓及另2名朋友，一行5人到日本新潟縣湯後湯澤溫泉泡湯行，眾人入住民宿後，晚上開心喝酒，5人喝了兩瓶1800毫升的清酒，小莉不勝酒力，先回房休息，另外4人喝到清晨4點多也意猶未盡的回房睡覺。

到了凌晨4點多，龔姓男子起身上廁所，發現小莉醉得半夢半醒，既使知道小莉和朋友已經非常親暱，但還是趁機鑽進被窩，脫了小莉的衣褲，小莉在暗夜中以為是搞曖昧的男友人求愛，又不勝酒力，半推半拒的還是發生了關係。

隔天一早，小莉向男友人確認昨晚的纏綿，想確認關係，沒想到男友人卻說自己沒有趁機佔小莉便宜，一問才知道是龔男趁人之危，上了小莉，小莉氣得在日本就報警蒐證，回國後也提告性侵，並提告民事賠償150萬元。

高雄地院審理時，龔男坦承和小莉發生關係，但辯稱當時他走進房間，小莉拉他的衣角，兩人才擁抱撫摸，是情投意合，兩情相悅的發生關係，但法官根據其他同行友人的證詞，不採信龔男的說法，依趁機強制性交罪，判處他有期徒刑4年，民事部分則判賠40萬元，全案可上訴。

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