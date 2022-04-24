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彰化振興消費抽獎1人中35次！網狂酸：好神　縣府要「抓詭」了

▲▼「花在彰化、好禮一把抓」活動被爆有人以不實發票或收據登記參加抽獎，主辦單位取消中獎資格。（圖／資料照）

▲「花在彰化，好禮一把抓」抽獎活動被爆有人以不實發票或收據登記參加抽獎，主辦單位取消中獎資格。（圖／資料照）

記者游瓊華、唐詠絮、蔡怡萍／彰化報導

彰化縣政府推出「花在彰化，好禮一把抓」振興加碼活動，時間從去年10月15日到今年6月30日，活動還在進行中，就有網友在臉書社團發文指出，有1名「超幸運民眾」被抽中35次，累積獎金6萬多元，網友紛紛留言「好羨慕」，但也有不少人提出質疑。彰化縣府表示，調查後已發現該名中獎人異常消費情形，不實的機率很高，將追溯其中獎資格。

▲▼「花在彰化、好禮一把抓」活動被爆有人以不實發票或收據登記參加抽獎，主辦單位取消中獎資格。（圖／資料照）

▲網友熱烈討論抽獎活動，質疑不尋常的中獎機率怪怪的。（圖／翻攝臉書社團彰化人大小事，下同）

縣府公布活動中獎名單後，有眼尖網友發現同一位蕭姓民眾獨占了35個中獎名額，貼上臉書社團討論後，引來許多網友留言「這機率也太幸運了吧」、「不如直接去買樂透還比較多獎金」，但也有網友認為「一定有黑箱作業」、「這下注的場子好黑啊」、「有問題太離譜了吧！連中這麼多」、「有沒有鬼大家心照不宣」。

▲▼網友討論。（圖／翻攝臉書社團彰化人大小事）

而彰化縣府表示，為維護活動公平性，對中獎資料均仔細核對，故所需行政流程較久，經查4月12日抽獎活動後，經濟暨綠能發展處即已發現蕭姓民眾異常的中獎情形，經瞭解多為自特定商家取得的發票，且金額都恰好滿足取得10組抽獎活動序號上限的2000元，初步研判不實消費的機率很高。

經綠處表示，該當事人截至目前雖皆未領取中獎款項，稍早洽詢當事人後，當事人也無法清楚說明消費情形。

▲▼「花在彰化、好禮一把抓」活動被爆有人以不實發票或收據登記參加抽獎，主辦單位取消中獎資格。（圖／資料照）

▲「花在彰化，好禮一把抓」抽獎活動被爆有人以不實發票或收據登記參加抽獎，主辦單位取消中獎資格。（圖／資料照）

依本活動辦法第八點第三項第7款之規定：參與活動之消費者，如有違反本活動規則及辦法，惡意以電腦程式或不實發票、收據、行動支付明細或其他違反活動公平性之方式，意圖混淆或影響活動結果者，主辦單位有權利立即取消其中獎資格，除追回獎品外，並對於任何破壞本活動之行為追溯相關法律責任。

另外，本案恐已涉及不實消費或偽造文書情形，縣府表示已與稅務和法制單位釐清當事人、商家所涉及的相關法律問題，並蒐集相關事證，若確有不法情事，將移送司法機關辦理。

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