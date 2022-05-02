本土累計破12萬　「確診地圖」一次看全台狀況！6縣市顏色最深

▲全台累計破12萬例。（圖／翻攝自疾管署）
網搜小組／鄺郁庭報導
今（2日）國內新增1萬7801例本土個案，共分布於22縣市，其中又以新北市的6584例最多。根據疾管署稍早更新的「本土病例地圖分布」可見，現在共有6縣市為深咖啡色，今年累計均大於4000例。
今日新增1萬7801例本土病例，全國所有縣市均有病例，分別是台北市3718例、新北市6584例、桃園市2577例、台中市839例、台南市390例、高雄市660例、基隆市874例、新竹縣228例、新竹市75例、苗栗縣81例、彰化縣203例、南投縣86例、雲林縣142例、嘉義縣83例、嘉義市62例、屏東縣285例、宜蘭縣397例、花蓮縣393例、台東縣87例、澎湖縣15例、金門縣16例、連江縣6例。
根據疾管署更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，共有3縣市的累計確診數大於1萬例（見下列紅字）、3縣市小於100例（見下列藍字）。
深咖啡色縣市（4079～45639例）有6：
基隆市6999例
台北市25918例
新北市45639例
桃園市19324例
台中市5510例
高雄市4274例
次深褐色（1301～4078例）有5：
新竹縣1688例
彰化縣1284例
台南市2132例
宜蘭縣2753例
花蓮縣3489例
橘色縣市（513～1300人）有5：
新竹市1041例
苗栗縣667例
雲林縣935例
屏東縣1315例
台東縣668例
淡橙色縣市７（42～512人）有5：
南投縣460例
嘉義市274例
嘉義縣411例
金門縣94例
澎湖縣79例
淡黃色縣市（0～41人）有1：
連江縣41例
指揮中心指揮官陳時中表示，這兩天確診個案沒有明顯增長，只比昨天多5%，需要再觀察是否為「假日效應」所致。
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