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陸第一網紅李子柒「被迫改名？」　停更290天後大反擊

▲大陸第一網紅李子柒。（圖／翻攝李子柒微博及YT）

▲大陸第一網紅李子柒。（圖／翻攝李子柒微博及YT）

記者任以芳／綜合報導

大陸知名第一網紅李子柒去年七月發布了關於「鹽」的視頻，已經停更290天。近期，李子柒大動作反擊指出，網上出現不少冒充李子柒的帳號，聲稱「李子柒被迫改名」都是假帳號。4月30日，李子柒發布律師聲明稱，要求發布虛假信息的用戶立即主動刪除相關影片文章，並強調自己不會改名，「確實讓背後花錢的人失望了」。

▲▼ 李子柒反擊沒有改名 。（圖／翻攝 李子柒微博、仿冒李子柒網站）

▲假冒李子柒帳，該網友大膽聲稱已改名 。（圖／翻攝 抖音）

綜合大陸媒體報導指出，大陸知名實境生活網紅李子柒爆紅後，一直被山寨網站仿冒。最近出現一個非常誇張網站名為「從此再無李子柒，只有真名李佳佳！」所有內容、文案幾乎相同。

實際上，李子柒正牌帳號已經停更290天，網路其他出現內容「抄襲」舊內容，十分好分辨。比如，抖音搜索「李佳佳」，同樣出現很多同帳號，粉絲從十幾人到幾十萬人都有，很多帳號都是盜用李子柒頭像。

忍無可忍的李子柒也出手了，上個月30日發布律師聲，內文稱，近期有300多條帳號在抖音、微博、今日頭條、小紅書、快手等網絡平台發布「從此再無李子柒，只有……」、「李子柒被迫改名」等虛假信息和不實言論，還出現大量假冒李子柒的帳號，擅自盜用李子柒照片做頭像，使用「李子柒」商標、圖片以及視頻等企圖混淆視聽、誤導大眾的違法行為。

內文指出，該等行為嚴重侵害李子柒的姓名權、肖像權、名譽權等人格權益和相關作品的著作權，並且還存在利用「水軍」大規模造勢意圖帶偏網絡輿論之嫌疑。

聲明要求，任何使用李子柒肖像及姓名或使用其拍攝創作的視頻、圖片等作品的行為應當取得權利人的授權或許可；其次，各類網絡平台中發布虛假信息的網絡用戶，應立即主動刪除相關視頻文章；第三，未經許可使用李子柒姓名作為帳號名稱，盜用李子柒照片為頭像的網絡用戶，應立即更改帳號名稱並且更換頭像。最後，各類網絡平台應及時刪除或屏蔽有關侵權內容。

隨後，李子柒本人團隊在評論區留言，「確實讓背後花錢的人失望了，不僅不會改名字，還受法律保護！是不是有點氣人？大家看到此類造謠新聞或者冒用帳號，記得不要上當受騙。」

▼ 李子柒反擊，發布律師聲明沒有改名，要求假冒帳號全部下架 。（圖／翻攝 李子柒微博）

▲▼ 李子柒反擊沒有改名 。（圖／翻攝 李子柒微博、仿冒李子柒網站）

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