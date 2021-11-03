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陸第一網紅李子柒持續停更維權　大股東杭州微念220萬股權遭凍結

記者魏有德／綜合報導

大陸第一網紅李子柒自從與經濟公司MCN杭州微念出現衝突後，不僅影片停更超3個月，還要提告杭州微念，已解決經營上的合約糾紛。據了解，杭州微念近日新增股權凍結資訊，執行法院為四川省綿陽市中級法院，期限自2021年11月2日至2024年11月1日，屬於財產保全執行，代表著雙方矛盾將正式進入對簿公堂階段。

▲大陸第一網紅李子柒。（圖／翻攝李子柒微博及YT）

▲大陸第一網紅李子柒的作品停止更新已超3個月。（圖／翻攝李子柒微博及YT）

《銀柿財經》報導，專業人士分析，「保全」執行是指人民法院在利害關係人起訴（提告，下同）前或當事人起訴後，為保障將來的生效判決能夠得到執行或者避免財產遭受損失，對當事人的財產或者爭議的標的物，採取限制當事人處分的強制措施。

▲大陸第一網紅李子柒。（圖／翻攝李子柒微博及YT）

▲李子柒已正式與杭州微念進入對簿公堂的階段。（圖／翻攝李子柒微博及YT）

杭州微念1日收到法院訴訟通知後在官方微博上表示，自雙方合作以來，從未干涉過李佳佳（李子柒，下同）女士的內容創作，也從未想過、從未控制過任何「@李子柒」的相關平台帳號，「早在一年多前，微念公司就提出李佳佳女士的股權計劃和合作模式方向，並在股東同意下簽署了相關股份安排、合作費用的協議方案，我們曾多次與李佳佳女士就股權等權益事項展開溝通，但未有實質性進展，最終導致如今的局面。」

杭州微念強調，微念都是一家專注的創業公司，無意佔用更多的公共資源，無論結果如何，微念公司都衷心希望「李子柒」IP和品牌能夠繼續助力中國傳統文化的世界傳播，「對於過往的合作、共同的付出，始終無怨無悔。」

▲大陸第一網紅李子柒。（圖／翻攝李子柒微博及YT）

▲李子柒助理發文批評杭州微念帶風向。（圖／翻攝李子柒微博及YT）

對此，李子柒助理旋即駁斥，真搞不懂是誰一直在帶股權糾紛的輿論節奏？聽誰說的？連合同（合約）都沒跟投資人、股東如實披露的公司，誰敢要它的股份？「小姐姐又沒瘋！罔顧事實、滿篇春秋、打嘴仗沒意思，要打打官司！顛倒黑白無P用，實事求是真英雄！」

公開資訊顯示，從股權結構分析，子柒文化由杭州微念和李子柒共同持股，其中微念公司持股51%，李子柒持股49%並擔任公司法定代表人。至於微念公司則成立於2013年，2016年成為微博MCN全面合作夥伴，同年與李佳佳女士展開合作，以MCN公司的形式共同孵化「李子柒」IP和品牌，李子柒負責內容製作，杭州微念提供推廣服務。

▲大陸第一網紅李子柒。（圖／翻攝李子柒微博及YT）

▲李子柒在全球吸粉破億，被稱為是大陸文化外宣的第一人。（圖／翻攝李子柒微博及YT）

據了解，李子柒不僅在大陸國內擁有近3000萬粉絲，也榮登YT（YouTube）中文頻道最多訂閱者，擁有1610萬的訂閱數。李子柒的影片風格主打田園農村、恬靜安適的生活，透過李子柒在農村裡的生活寫照，反映出與城市生活高度緊張感的差異，受到外界追捧，也被稱為是大陸對外文化傳播第一人。

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