　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

李子柒優雅白衣現身廣州　自爆「近期正研究高難度技藝活」

▲大陸第一網紅李子柒。（圖／翻攝廣州日報）

▲大陸第一網紅李子柒。（圖／翻攝廣州日報）

記者魏有德／綜合報導

被外界認為是大陸文化宣傳第一人的網紅「李子柒」27日出席廣州舉辦的亞洲青年領袖論壇，他身著手繪圖案的一襲白衣，看起來仍是「仙氣飄飄」，看不出有受到「個人品牌」官司的影響。李子柒在會場主動回應外界對於影片停更的關心，她表示，近期在研究很多「高難度」的技藝活，「視頻（影片）一直在拍攝中，內容要保密，大家敬請期待吧！」

▲大陸第一網紅李子柒。（圖／翻攝廣州日報）

▲李子柒在與經濟公司官司期間，仍持續創作影片。（圖／翻攝廣州日報）

《廣州日報》報導，李子柒在視頻停更的這四個月中，一直在進行新的內容創作，並學習了羌繡、北京麵人等新的手藝，她表示，「現在李子柒品牌涉及很多商業模式方面的問題，後續是否延用李子柒這一品牌要根據未來的走向決定，未來還會繼續更新視頻，只是會花費一定經歷用於訴訟，相信司法是公正的。」

對於自己的影片在YT上受到追捧，全球也有不少粉絲喜歡看她在田野相間的創作內容，李子柒認為，自己其實只是一個普通的短視頻（短影片）創作者，做的也是最普通的事情，要想做好內容，除了持續的堅持外，最重要的還是足夠的熱愛以及沈浸的投入，「感謝大家對我的厚愛。」

▲大陸第一網紅李子柒。（圖／翻攝廣州日報）

▲李子柒近日頻繁出席公開場合，被外界認為預示著新影片即將推出。（圖／翻攝廣州日報）

李子柒也透露，在作品停止更新的這段時間，仍持續精進各項技藝，包括羌繡、北京麵人（捏麵人），甚至還在學習高難度的騎馬技術，「最近也在持續拍著內容，處理一些自己公司的事情。」

李子柒陷入與經濟公司「微念」的IP糾紛後，目前已對簿公堂，靜候司法判決。這段期間，李子柒的影片停止更新超過百日，此前，她所發布的影片不僅在大陸國內擁有近3000萬粉絲，也榮登YT（YouTube）中文頻道最多訂閱者，擁有1610萬的訂閱數。

李子柒的影片風格主打田園農村、恬靜安適的生活，透過李子柒在農村裡的生活寫照，反映出與城市生活高度緊張感的差異，受到外界追捧，也被稱為是大陸對外文化傳播第一人。 

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
「從晚上揍到早上」林秉樞道歉：第一次打女人！　網炸鍋罵爆
快訊／驚悚照片曝光！高嘉瑜雙腿見血　臉腫到認不出自己
爆飯店人員幫忙買藥！　高嘉瑜淚訴被打一整晚過程
快訊／高嘉瑜：林秉樞抓我頭髮拖行打一整晚　「我嘴巴都是血」
快訊／高嘉瑜認了「有不雅影片、照片」　還有其他受害者
林秉樞被逮屋內藏嬌！　還拗正妹「幫付房錢」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

李子柒優雅白衣現身廣州　自爆「近期正研究高難度技藝活」

亞洲最快！港大團隊成功分離Omicron毒株　展開緊急研究第一步

大陸再增91例確診「均在內蒙古」　研判由境外貨物引發傳播

「神機被摔壞」電視劇惹怒觀眾　網嗆：不許侮辱Nokia

陸愛滋病患者超105萬人　50歲以上中老年染病10年內升至44％

生女兒都是她的錯！人妻被「婆婆+老公」家暴　昏死3天半身癱瘓

今年聚焦民生、防疫經驗　包承柯：雙城論壇每年帶來實質交流

雙城論壇11年簽36項備忘錄　市長互訪政策互仿成兩岸民間交流基石

第11年了！雙城論壇今登場　仇長根：兩岸寒冬中一點暖意

女校長狂A家長21.7億！豪灑「1.3億課金」稱霸網遊　淒涼下場曝光

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

「全不知情」看新聞才知女兒被打　高嘉瑜母心疼：沒帶過男生回家

李子柒優雅白衣現身廣州　自爆「近期正研究高難度技藝活」

亞洲最快！港大團隊成功分離Omicron毒株　展開緊急研究第一步

大陸再增91例確診「均在內蒙古」　研判由境外貨物引發傳播

「神機被摔壞」電視劇惹怒觀眾　網嗆：不許侮辱Nokia

陸愛滋病患者超105萬人　50歲以上中老年染病10年內升至44％

生女兒都是她的錯！人妻被「婆婆+老公」家暴　昏死3天半身癱瘓

今年聚焦民生、防疫經驗　包承柯：雙城論壇每年帶來實質交流

雙城論壇11年簽36項備忘錄　市長互訪政策互仿成兩岸民間交流基石

第11年了！雙城論壇今登場　仇長根：兩岸寒冬中一點暖意

女校長狂A家長21.7億！豪灑「1.3億課金」稱霸網遊　淒涼下場曝光

12星座「擇偶潛規則」　結婚和戀愛對象標準不一樣

本土劇男星傅子純認了秘婚3年！酒後脫口娶回甜美上班族

元宇宙─虛實空間玩起來　屏東演武場「有影無影」特展

年節產品抽驗「這品項」最多違規！佔比過半　去年開罰129萬元

基隆觀巴12／4重啟！前20名免費搭　爽玩沙灣園區逛誠品、和平島

星夢郵輪「探索夢號」將撤出台灣市場　雲頂郵輪集團最新回應

「從晚上揍到早上」林秉樞道歉：我第一次打女人！　網炸鍋罵爆

女回家發現4孩與母被射殺　「凶手是丈夫」崩潰哭喊；孩子全死了

林秉樞拿吃身心科藥、母喪當藉口　求高嘉瑜原諒「第一次打女人」

今低溫探12度！明起連3天「這時段」更冷　回暖時間點出爐

大陸熱門新聞

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

3年不喝水　他30歲全身長滿結石

女校長A家長21.7億！砸1.3億課金玩網遊

9個月炒7管家！富豪怒控竟要幫忙煮飯

約網友一夜放縱　26歲宅男染愛滋：一次就中啊？

寒冬有暖意！雙城論壇今登場　

科大男看A片忘關門　戴VR打手槍照曝光

雙城論壇11年簽36項備忘錄 市長互訪政策互仿成兩岸民間交流基石

羽絨衣塞進褲頭　炫富男只為露出名牌皮帶

知名經濟學家宋清輝「12歲兒墜17樓」身亡

她被婆婆+老公家暴　打到半身癱瘓

女廁所生子　恐怖畫面嚇壞同學

包承柯：雙城論壇每年帶來實質交流

她「新婚夜拒洞房」3天後離家蒸發　恐怖黑歷史曝

更多熱門

相關新聞

百萬網紅才慶生　5天後墜冰湖亡

百萬網紅才慶生　5天後墜冰湖亡

一名擁有超過120萬人訂閱、影片點閱率超過3億的挪威網紅apetor（本名Tor Eckhoff，埃克霍夫），9天前（11月22日）才拍攝影片，慶祝自己57歲生日，還在標題寫下「我沒有死（I am Not Dead）」，不料5天後他就因為墜落冰湖，不幸溺水身亡。

網紅實測消腫五法　私下癖好遭爆

網紅實測消腫五法　私下癖好遭爆

青青遭抹「仙人跳」　自力蒐證揪黑手

青青遭抹「仙人跳」　自力蒐證揪黑手

超渣綠卡男徵伴遊　性侵網紅騙「匯10萬給你」

超渣綠卡男徵伴遊　性侵網紅騙「匯10萬給你」

網紅簽10年砸千萬租金　打造全台首座街頭健身房

網紅簽10年砸千萬租金　打造全台首座街頭健身房

關鍵字：

李子柒網紅大外宣YT影片視頻宣傳杭州微念股份股權

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

網友神到F奶店員！竟釣出死對頭嗆「乾脆不要穿」

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

林秉樞上銬畫面曝光！　深夜躲飯店遭警拘提

掰了50萬貨櫃運量商機？中歐泛亞鐵路不停立陶宛

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

相識老婆12年！短腿萌物1周取代他

「活剁貓尾」光頭男陳屍家中

加油再等等！貨物稅調降　中油：汽柴油明起大降1.1元

更多

最夯影音

更多
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面