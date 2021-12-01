李子柒優雅白衣現身廣州　自爆「近期正研究高難度技藝活」

▲大陸第一網紅李子柒。（圖／翻攝廣州日報）

記者魏有德／綜合報導

被外界認為是大陸文化宣傳第一人的網紅「李子柒」27日出席廣州舉辦的亞洲青年領袖論壇，他身著手繪圖案的一襲白衣，看起來仍是「仙氣飄飄」，看不出有受到「個人品牌」官司的影響。李子柒在會場主動回應外界對於影片停更的關心，她表示，近期在研究很多「高難度」的技藝活，「視頻（影片）一直在拍攝中，內容要保密，大家敬請期待吧！」

▲李子柒在與經濟公司官司期間，仍持續創作影片。（圖／翻攝廣州日報）

《廣州日報》報導，李子柒在視頻停更的這四個月中，一直在進行新的內容創作，並學習了羌繡、北京麵人等新的手藝，她表示，「現在李子柒品牌涉及很多商業模式方面的問題，後續是否延用李子柒這一品牌要根據未來的走向決定，未來還會繼續更新視頻，只是會花費一定經歷用於訴訟，相信司法是公正的。」

對於自己的影片在YT上受到追捧，全球也有不少粉絲喜歡看她在田野相間的創作內容，李子柒認為，自己其實只是一個普通的短視頻（短影片）創作者，做的也是最普通的事情，要想做好內容，除了持續的堅持外，最重要的還是足夠的熱愛以及沈浸的投入，「感謝大家對我的厚愛。」

▲李子柒近日頻繁出席公開場合，被外界認為預示著新影片即將推出。（圖／翻攝廣州日報）

李子柒也透露，在作品停止更新的這段時間，仍持續精進各項技藝，包括羌繡、北京麵人（捏麵人），甚至還在學習高難度的騎馬技術，「最近也在持續拍著內容，處理一些自己公司的事情。」

李子柒陷入與經濟公司「微念」的IP糾紛後，目前已對簿公堂，靜候司法判決。這段期間，李子柒的影片停止更新超過百日，此前，她所發布的影片不僅在大陸國內擁有近3000萬粉絲，也榮登YT（YouTube）中文頻道最多訂閱者，擁有1610萬的訂閱數。

李子柒的影片風格主打田園農村、恬靜安適的生活，透過李子柒在農村裡的生活寫照，反映出與城市生活高度緊張感的差異，受到外界追捧，也被稱為是大陸對外文化傳播第一人。