李子柒消失「張同學」橫空出世　穿五指襪直播...網讚：這才是生活

記者魏有德／綜合報導

大陸第一網紅李子柒作品持續停更，不少「平民」直播主趁勢竄起，其中，「張同學」在抖音上僅用2個月的時間便從「人名」變為「名人」，吸引1400萬粉絲關注。同樣以農村為題材的張同學是一個居住在東北的單身漢，相較於李子柒的「田園唯美風」，有網友認為，「那是童話，這才是寫實的生活。」

▲第一網紅李子柒停更後，張同學同樣以農村為題材迅速竄紅。（圖／翻攝抖音張同學）

綜合陸媒報導，張同學來自遼寧營口，他自10月初在抖音發出第一支影片後，2個月的時間便吸引千萬粉絲關注。他的影片內容皆在描述「大齡單身漢」的日常，搭上「魔性」的配樂及跳躍式的剪輯手法，從早晨起床穿五指襪、洗漱時的乾嘔，甚至連出門後把鑰匙藏在門前的紅磚下，也都在影片中毫無保留的呈現。

▲張同學的影片日常從穿上襪子出門開始。（圖／翻攝抖音張同學）

有別於精心設計的影片內容，張同學日復一日的「無聊」生活，讓他迅速成名，成為外界重點研究的對象，甚至引起不少以成名的網紅仿效他的內容，特別訂製「張同學各地分享」，藉此互相吸收流量，也出現「假冒張同學」牟利的事件。

外界批評，張同學的影片犯了兩個大忌，很快就會從雲端跌入深淵，包括光棍形象的頹廢生活及農村的髒亂形象，這些問題會對收視戶帶來負面影響，也會與政府提倡的「新農村建設」相抵觸。此外，也有人指出他的影片運鏡流暢，剪輯手法有節奏、邏輯，不像是個莊稼漢，反倒是像是有團隊在操作。

▲張同學拍影片示範如何獨立完成作品。（圖／翻攝抖音張同學）

面對外界質疑，張同學曾出面表示，房子是在農村的老家，自己只是拍攝使用，光棍形象只是影片裡的人設，自己不僅已婚還有倆孩子。他還還原影片拍攝方式，澄清團隊操作說法，「至於為什麼運鏡這麼嫻熟，因為以前就是幹這一行。」

李子柒的「田園唯美風」和張同學的「質樸簡約風」各有擅場，也恰巧印證的大陸農村生活的兩面。有分析指出，從李子柒的影片可以想像「桃花源」般的良田美地、四季美景，再加上主角本身的清麗脫俗，即便是影片停更，仍具代表性。

張同學「簡單粗暴」的影片內容則是隨意坦然，象徵農村純樸直接的民風，不僅給觀眾帶來「接地氣」的熟悉感，還可隨著生活中不斷發生的日常小事營造新鮮感，提供農村人熱愛生活的另一種面貌。