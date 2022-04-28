李子柒停更280天　「帥農鳥哥」崛起搶「樸實鄉村生活」流量密碼

記者魏有德／綜合報導

被認為是大陸第一網紅的李子柒自從2021年7月身陷與經濟公司的合約糾紛後，影片停更已達280天。在李子柒暫時停止影音創作的這段時間，大陸也冒出逾百位以「田園樸實」生活為基礎的鄉村型網紅，搶佔流量市場。其中一名叫做「帥農鳥哥」的網紅自3月發出第一支影片後，迅速漲粉231萬，最高播放量破千萬，被稱為「六邊形戰士版李子柒」。

▲「帥農鳥哥」招牌撥髮動作。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，外界評選出短視頻（短影片）平台上三農領域的「四大金剛」，南方「彭傳明」、北方「張同學」、東南「帥農鳥哥」及華南「康仔農人」。有人分析出他們的共同特點，「鄉間就地取材，用大量的鏡頭營造具有視覺衝擊感的畫面，精心呈現炊煙裊裊的樸實鄉村生活。」

▲「帥農鳥哥」在B站發首支影片後，一個多月便漲粉230萬。（圖／翻攝澎湃新聞）

帥農鳥哥外表像大陸演員章宇，網路名稱類似華農兄弟，影片風格像張同學，但他的日常生活卻特別趨近於李子柒。帥農鳥哥自信的「撥髮」動作迅速在平台上圈粉，他從3月17日在B站（bilibili）發出第一支影片後，漲粉超200萬，成為網友口中的「男版李子柒」和「唯一超過張同學」的網紅。

▲大白鵝也成為帥農鳥哥的作畫工具。（圖／翻攝澎湃新聞）

帥農鳥哥的「恣意」作畫，看似使用沒有章法的繪畫技巧，但往往使用身邊物件當作道具，甚至隨手抓起「大白鵝」印在牆面上，成為「活體」3D列印。此外，他還會時不時加入「搞笑」橋段，例如對著老婆的樣子畫老虎，或自己對著鏡子畫出一隻土狗。

▲「帥農鳥哥」用老婆的臉作為參考畫出老虎。（圖／翻攝澎湃新聞）

帥農鳥哥曾在抖音的帳號上提到，在外打拼二十多年，學到不少生存的技能，卻沒有實現夢想，「回到農村才發現，家鄉才是什麼都不缺的地方。」外界分析，大陸這類農村題材的短影片從最初的紀錄生活到疫情下給人們心靈慰藉，「內容」才是網友願意捧場的流量密碼。