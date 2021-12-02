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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

重工業版「李子柒」爆紅　粉絲寄破舊發電機挑戰「萬物皆可修」

記者魏有德／綜合報導

大陸第一網紅「李子柒」影片停止更新，正在與經濟公司進行IP官司，不少鄉村田園風的網紅趁勢崛起，其中，來自雲南的90後女孩林果兒在家鄉修理破舊柴油發電機等機械，拍成影片在平台曝光後，被外界認為是2.0版本的重工業「李子柒」意外爆紅。

▲林果兒善於修繕機械，被網友稱為重工業版的「李子柒」。（圖／翻攝林果兒微博）

▲林果兒擅長修理機械，被網友稱為重工業版的「李子柒」。（圖／翻攝林果兒微博）

《瀟湘晨報》報導，2013年入學昆明學院時，林果兒選擇了水利水電工程專業。2017年畢業後，她回到昭通市從事工程類工作。半年後，她在親戚家人的要求下辭職回鄉備考編制。在備考閒暇之餘，偶然用手機發布了一個家鄉春天景色的短視頻（影片，下同），意外火爆，一下漲粉幾千，於是她開始研究短視頻，拍攝分享自己建造竹屋和修理機電的過程。

▲林果兒善於修繕機械，被網友稱為重工業版的「李子柒」。（圖／翻攝林果兒微博）

▲林果兒藉由短影音的拍攝收入還助學貸款。（圖／翻攝林果兒微博）

林果兒在微博個人頁上有一張代表性的陽光燦笑照，擁有甜美外表的她卻專精各種機械維修，被粉絲戲稱「萬物皆可修」的林果兒在網路上擁有高人氣，不少粉絲也會將家中破舊的發電機千里迢迢寄給她，拜託她的巧手將發電機「復活」。

林果兒不僅將這些舊式機器修好，還將它們拋光打磨，呈現出嶄新的面貌，正因為如此，林果兒的樸實和巧奪天工的技術逐漸進入大眾的視野，被譽為是下一個能在全球闖出名號的文化宣傳推手。

▲林果兒善於修繕機械，被網友稱為重工業版的「李子柒」。（圖／翻攝林果兒微博）

▲林果兒常收到粉絲寄來的老舊機械，希望她能幫忙修繕翻新。（圖／翻攝林果兒微博）

林果兒也曾經歷過黑粉的漫罵和質疑，也曾生出要加入MCN（網紅經濟公司）的念頭，不過，最終還是拒絕經濟公司邀約。林果兒坦承，經濟公司太專業，一旦加入，影片生產的各個環節都需由專人來負責，「自己便沒有鍛鍊的機會，無法獲得真才實學，期望在製作短視頻的過程中也能掌握各種知識和技能，不能變成一個空架子。」

林果兒表示，明年（2022年）應該能還完大學四年的助學貸款，現在也能給弟弟寄些生活費，「以前弟弟打工供我讀書，現在我有賺錢的能力了，肯定也要支持他，等他學了車，明年回來，我這裡更穩定了，就讓他跟著我一起幹。」
 

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