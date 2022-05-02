　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農委會遭爆找華視做網路操作　陳吉仲：全世界最多假消息在台灣

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者李毓康攝）

▲陳吉仲說，全世界假消息最多的國家就是在台灣。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

華視4月底一連出包5次，讓全台民眾質疑到底出了什麼問題？農委會現在遭爆委託華視操作社群媒體，農委會主委陳吉仲今（2日）表示，國外研究全世界最多假消息的國家在台灣，最多的部門則是農業，華視部分都是公開招標，依法辦理。

立法院經濟委員會今審查或處理111年度中央政府總預算案有關行政院農委會及所屬主管預算凍結案等39案。會前媒體追問農委會委託華視進行網路操作，陳吉仲說，「按照國外研究，全世界最多的國家假消息在台灣，假消息最多的部門在農業部門」，之前遭受許多假消息，嚴重影響農民權益跟市場價格，甚至針對一些政策除了錯誤扭曲及解讀，所有招標案都是合法，有相關機制運作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳吉仲表示，今年給華視的「都是公開招標，依法辦理」，重點是將上述狀況說清楚，而不要讓假消息影響農民權益，也會讓政策推動更有效。媒體再問華視爭議多，是否考慮給其他公司辦理？陳吉仲強調，這和農委會在針對所有訊息要說明清楚，在社群臉書傳遞正確資訊，跟食農教育做好是兩件事，農委會很樂意將所有資訊跟消費者、農民講清楚，讓政策更具體，照顧農民及消費者所有權益。

立委楊瓊瓔認為，很少有部會會用此方式，尤其公廣集團是跳脫黨派且中立，為何別人沒有，農委會卻有，問陳吉仲成效如何？陳則說，「自己也是報導才知道委託華視」，這不是他能決定，全依法公開招標，至於成效，「當然很好」。

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►豆腐貓砂打折了！奴才們快準備

ET快訊
不是假消息！美國快篩上網免費拿　他嗆：能不能「類美國」
柯瑞決勝時刻賞莫蘭特一鍋！怒吼守住了　替勇士菜鳥報仇
過馬路遭輾畫面曝！　北市男遭4車撞擊慘死
快訊／台中市府餐敘群聚擴大！運動局長也確診　累計11人染疫
3招用iPhone抓出軌！　「FBI等級」網全跪
鳳梨全裸回嘴連千毅！「驚見19.5cm外露」　網狂放大
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6-11歲童開打新冠疫苗　教長：家長不用急著決定

快訊／兒童莫德納疫苗今開打　陳時中14:00說明

i郵箱新增「箱到箱」寄件功能！3步驟完成　郵資最低55元

五一集體休假結束 　今台鐵全線正常開出

室友不戴罩害確診！妹子見「1句話」氣暈　曝7天症狀：吃不出甜味

快訊／台中市府會餐敘群聚擴大！運動局長也確診　累計11人染疫

快訊／學生確診數屢破新高！台南今又有2小學緊急停課

農委會遭爆找華視做網路操作　陳吉仲：全世界最多假消息在台灣

陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課： 給家長有薪假1個月

口罩戴到煩「如果解禁真會脫？」　網友2原因超老實：一樣會戴

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

庹宗康掩面淚崩「很怕顏佑庭停職」　炎亞綸臉僵曝心情：我真的很複雜

台鐵五一大停駛車站空蕩　翁痛批：這樣罷工很失望

南橫成「類停車場」塞爆　駕駛開到盡頭：堵8Km

萌弟不聽勸上沙發狂跳　下秒瞬間踩空「降肉」！

陸無人車竟自動向前開　穿越馬路巧停商店門口

151國中妹砸2萬喝假長高藥　天天吞惡臭...拒買還被恐嚇

6-11歲童開打新冠疫苗　教長：家長不用急著決定

快訊／兒童莫德納疫苗今開打　陳時中14:00說明

i郵箱新增「箱到箱」寄件功能！3步驟完成　郵資最低55元

五一集體休假結束 　今台鐵全線正常開出

室友不戴罩害確診！妹子見「1句話」氣暈　曝7天症狀：吃不出甜味

快訊／台中市府會餐敘群聚擴大！運動局長也確診　累計11人染疫

快訊／學生確診數屢破新高！台南今又有2小學緊急停課

農委會遭爆找華視做網路操作　陳吉仲：全世界最多假消息在台灣

陽性率49.2%太誇張　醫喊禁內用、遠距上課： 給家長有薪假1個月

口罩戴到煩「如果解禁真會脫？」　網友2原因超老實：一樣會戴

童振源：僑委會沒有要求做業配　華視行為應該自己說明

6-11歲童開打新冠疫苗　教長：家長不用急著決定

男星爆22歲嫩模過夜…被抓包狠回：我不認識她！公司抖真相網傻眼

快訊／兒童莫德納疫苗今開打　陳時中14:00說明

不是假消息！美國快篩上網免費拿　他嗆指揮中心：能不能「類美國」

「我沒殺妳！妳顯靈跟人家講」　袋屍案嫌痛哭13次裝無辜

只有美味臭豆腐？網嫌深坑2千萬房沒道理　在地人揭最大優勢

吳宗憲突襲黃明志台北家　床上跳動震出「神秘物」嚇到琳妲

阿金睡夢中離世　當小天使後「帶媽媽去看彩虹雲海」讓她放下了

i郵箱新增「箱到箱」寄件功能！3步驟完成　郵資最低55元

殺人逃犯遭盤查...謊報假名亮槍 女警嚇到求饒！男警一槍擊斃他

生活熱門新聞

LINE一項免費功能消失　網友全崩潰

嬰高燒發抖翻白眼　他闖急診救一命

出門玩確診！女揭採檢流程：不是3＋4

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

都在家中鏢！兇手卻怪他PCR「害我被關」

嬰等1小時不治　醫嘆：早說出實話

買房被念爆！婆婆事後直接搬進來

3天破3.8萬例　專家籲快做3件事：很多人不當一回事

今晨12.8℃！3縣市大雨　全台變天防10級強風

連3天破萬　醫估日增到這數字就要退了

兒童疫苗開打　家長該知道11件事

緩解新冠症狀　藥師籲常備4居家藥

快訊／雨區擴大！4縣市大雨　全台溼答答

更多熱門

相關新聞

華視出包5次「新聞畫面又變了」　他酸：越來越清爽

華視出包5次「新聞畫面又變了」　他酸：越來越清爽

華視4月底一連出包了5次，讓全台民眾相當傻眼，公廣集團董事長陳郁秀、華視代理總經理陳雅琳也為此辭職。資深媒體人黃揚明昨（30日）分享華視最新的新聞鏡面，直言「越來越清爽」，而網友也湧入留言說：「會不會接下來就黑畫面了？」掀起討論。

華視四度出包「跑馬燈失誤又是同一人」　2員工請辭獲准

華視四度出包「跑馬燈失誤又是同一人」　2員工請辭獲准

華視4度跑馬出包！驚見「上海日增1181萬例」

華視4度跑馬出包！驚見「上海日增1181萬例」

農委會調漲農民救助金逾20%、近2百項

農委會調漲農民救助金逾20%、近2百項

華視新董座「未經認可」不應選任總經理

華視新董座「未經認可」不應選任總經理

關鍵字：

農委會陳吉仲1450華視招標網路社群假消息

讀者迴響

熱門新聞

網轟慣老闆！釣出Joeman親回

LINE一項免費功能消失　網友全崩潰

萬華男過馬路「慘遭4車連撞」　頭部重創送醫不治

嬰高燒發抖翻白眼　他闖急診救一命

新兵嘴爛求驗退！醫問背景秒愣

出門玩確診！女揭採檢流程：不是3＋4

賓士男女叫不醒　破窗救人好尷尬

連4天破萬　專家提醒別去這地方：染疫機率非常高

孕婦偷情「怕寶寶基因改變」　崩潰求救蘇怡寧

餐廳老闆夫妻身亡　員工自責痛哭

繳11年房貸「房卻是別人的」房東哭

上海「恐怖活人裝屍袋」影片引網怒

交友App約妹當真愛！他慘染愛滋崩潰

新娘遭前男友當眾射殺　婚禮變葬禮

她隔離擔心愛犬暴食　監視超心疼

更多

最夯影音

更多
前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈
連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

連千毅道歉「造成社會紛擾」認太衝蹦　暗指鳳梨要檢討..地方大哥來電勸：做好自己！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

女神理髮師日剪93顆頭 只服務男性剪到腰痠！

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

南橫公路正式全線通車！　民眾過夜搶頭香首日塞爆

庹宗康掩面淚崩「很怕顏佑庭停職」　炎亞綸臉僵曝心情：我真的很複雜

庹宗康掩面淚崩「很怕顏佑庭停職」　炎亞綸臉僵曝心情：我真的很複雜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面