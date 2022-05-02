農委會遭爆找華視做網路操作　陳吉仲：全世界最多假消息在台灣

▲陳吉仲說，全世界假消息最多的國家就是在台灣。（圖／記者李毓康攝）



記者許展溢／台北報導

華視4月底一連出包5次，讓全台民眾質疑到底出了什麼問題？農委會現在遭爆委託華視操作社群媒體，農委會主委陳吉仲今（2日）表示，國外研究全世界最多假消息的國家在台灣，最多的部門則是農業，華視部分都是公開招標，依法辦理。

立法院經濟委員會今審查或處理111年度中央政府總預算案有關行政院農委會及所屬主管預算凍結案等39案。會前媒體追問農委會委託華視進行網路操作，陳吉仲說，「按照國外研究，全世界最多的國家假消息在台灣，假消息最多的部門在農業部門」，之前遭受許多假消息，嚴重影響農民權益跟市場價格，甚至針對一些政策除了錯誤扭曲及解讀，所有招標案都是合法，有相關機制運作。

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陳吉仲表示，今年給華視的「都是公開招標，依法辦理」，重點是將上述狀況說清楚，而不要讓假消息影響農民權益，也會讓政策推動更有效。媒體再問華視爭議多，是否考慮給其他公司辦理？陳吉仲強調，這和農委會在針對所有訊息要說明清楚，在社群臉書傳遞正確資訊，跟食農教育做好是兩件事，農委會很樂意將所有資訊跟消費者、農民講清楚，讓政策更具體，照顧農民及消費者所有權益。

立委楊瓊瓔認為，很少有部會會用此方式，尤其公廣集團是跳脫黨派且中立，為何別人沒有，農委會卻有，問陳吉仲成效如何？陳則說，「自己也是報導才知道委託華視」，這不是他能決定，全依法公開招標，至於成效，「當然很好」。