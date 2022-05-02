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童振源：僑委會沒有要求做業配　華視行為應該自己說明

記者林銘翰／台北報導

華視承接僑委會新台幣1200萬元標案，製作節目卻號稱是「獨家新聞」，遭質疑僅在節目最後1秒才標註「僑委會廣告」。對此，僑委會委員長童振源2日表示，僑委會沒有委託、要求華視做額外的拍攝，也沒有要求華視做業務外的業配，「華視的行為應該由華視對外澄清說明」。

媒體報導，僑委會招標製作「全球僑愛、心繫台灣」節目，華視投標金額僅第3高，卻以最有利標方式得標，華視代總經理陳雅琳親自率團到歐美多處採訪，全程皆要求搭商務艙，製作節目僅在片尾以超迷你標示打出僑委會廣告字樣。

立法院外交及國防委員會2日邀請童振源報告業務概況，並備質詢。童振源會前受訪時表示，僑委會想要讓僑胞的貢獻，讓更多台灣民眾了解，進而能夠凝聚更多僑胞，對於台灣持續貢獻，這是拍攝影片最重要的目的。

▲▼華視節目「踏出地平線」，僅在最後一秒揭露僑委會廣告標示。（圖／翻攝華視）

▲華視節目「踏出地平線」僅在最後一秒揭露僑委會廣告標示。（圖／翻攝華視）

童振源也說明，影片的目的包括三個部分，第一是整個僑胞在海外推行全民外交，第二是公益慈善活動，第三則是經貿鏈結，「這樣的影片都可以促進更多僑胞對台灣持續貢獻」。

童振源指出，在僑委會所拍攝的影片裡面，並不涉及到華視再另外公布的影片，「我們主要是針對僑胞的貢獻，但是華視到海外採訪、再另外拍攝的影片，不在我們的合約範圍裡面」。

童振源強調，僑委會沒有委託、要求華視做額外的拍攝，也沒有要求華視做業務外的業配部分，「華視的行為應該由華視對外澄清說明」。

童振源表示，僑委會總共規劃12集節目，目前已經播出2集，其中第3到7集已經到歐洲跟美國採訪，都已經在製作當中，但是在第1、2集播放之後，「外面有提到我們在標示方面比較小一點，還有播放僑委會廣告的秒數比較短」。

童振源說明，僑委會已經特別要求華視，未來必須要把標示放大，而且廣告字眼播放的時間要放長。

童振源也說，這個標案是所謂的總包價法，只要符合要求就不需要細項申報，所以也不會有結餘款繳回的問題，「當然在我們的要求裡面，必須要做到相關採訪，它只要做到相關的採訪，基本上就符合合約規定」，至於額外再去做採訪，這部分應該由華視對外說明。

▼僑務委員會委員長童振源。（圖／記者李毓康攝）

▲▼僑務委員會委員長童振源出席立院外交國防委員會報告。（圖／記者李毓康攝）

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