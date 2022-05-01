高嘉瑜控「獸醫違法用藥」遭圍剿炎上　防檢局回應：討論引進措施

▲高嘉瑜因為質詢「寵物醫療糾紛問題」反而遭到炎上圍剿。（圖／記者呂晏慈攝）

記者林彥臣／綜合報導

立委高嘉瑜因為質詢一起寵物醫療糾紛問題，質疑獸醫違法用藥，造成她的臉書因此被許多飼主圍剿炎上，甚至刪文道歉平息眾怒。對此農委會「動植物防疫檢疫局」回應，2日將會針對用藥引進措施精進及簡化程序，與「中華民國獸醫師公會」全國聯合會討論。

防檢局對此發布新聞稿表示，為確保動物用藥品安全、效果及品質，以維護動物健康，動物用藥品依法均須申請檢驗登記核可後，才能輸入及於國內製造、販售與使用。

防檢局指出，考量國內市場規模較小，業者申請檢驗登記意願低，為充足獸醫診療機構診治犬貓及非經濟動物疾病所需用藥，目前已建立5項取得藥品供應來源及方式。

5項內容包含：國內核准登記的動物用藥品；專案申請自國外輸入的動物用藥品；列屬「獸醫師專案申請人用藥品治療動物之暫行替代品項」的人用藥品；非屬前述替代品項人用藥品，但有危及寵物生命之緊急狀況時，得循「寵物緊急需用人藥治療平台」取得人用藥品；需使用國內未登記且已納入前述替代品項的人用藥品，得向防檢局提出專案輸入申請。

▲高嘉瑜日前在臉書針對這起「寵物醫療糾紛」案件的發文，遭到網友截圖。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書留言／網友截圖）



高嘉瑜日前向農委會質詢時聲稱，有位民眾的毛孩，在接受化療治療腫瘤後，疑似發生泌尿道感染，併發急性腎衰竭死亡。而民眾除提告外，也向高嘉瑜陳情，其中一個主張是：獸醫師使用「沒有合法藥證的化療藥」。

律師呂秋遠對此表示，這項化療藥，在教科書與國外都行之有年，效果也不錯。但是因為台灣市場太小等理由（或許是這個理由，但這部分實在不可考），沒有申請藥證。有些獸醫師，為了治療毛孩，只好自己進口，用於治療用途上「但，這是違法的」。

呂秋遠說，獸醫師不忍心看到毛孩的生命就此消失，那麼，當法規落後、藥證缺乏的時候，請問獸醫師該怎麼作？

高嘉瑜事後也在臉書回應表示，一直在跟相關單位討論獸醫長期在用藥取得困境的問題，以及醫療糾紛發生後，如何保護獸醫、協助飼主的問題，因爲一旦有飼主提告，獸醫都會受罰，因此協助獸醫能有合法取得藥品的管道非常重要！在此之前，也會要求主管機關在動物有緊急用藥需求下放寬規定，以動物救援為優先。

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