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誤批陳時中說謊　邱顯智道歉「罰寫三次」：我沒查證清楚

▲▼邱顯智受訪回應花敬群批評。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立法委員邱顯智。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者張鈞量／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前呼籲放寬唾液快篩試劑，防疫指揮官陳時中則回應「尚未有德國唾液快篩廠商送申請」。時代力量立委邱顯智昨（29日）引用唾液快篩有望引進的新聞，批評陳時中信口雌黃；但他卻在稍晚發現引進的快篩為韓國製，而非陳時中否認的德國製，緊急修正貼文道歉、罰寫三次「我沒有查證清楚」。

邱顯智原本透過臉書批評，4月28日時陳時中稱沒有廠商申請，4月29日的新聞卻指出唾液快篩有望通過並引進。他質疑，「一定有一個人在說謊」，更點名陳時中表示，「重大防疫訊息，請指揮官別再信口雌黃」。

但邱顯智忽略了食藥署所核准的唾液快篩為韓國製，而陳時中所否認、未送申請的唾液快篩廠商則是德國製

在發現貼出消息有誤後，邱顯智隨後編輯貼文表示，「很抱歉，基本事實有誤，特此說明澄清」，陳時中4月28日回應記者提問時，有提及「尚未有德國唾液快篩廠商送申請，食藥署請某廠商儘速送100份給食藥署做相關準確性的比對」。他更進一步表示，「我沒有查證清楚，我沒有查證清楚，我沒有查證清楚」，罰寫三次，跟陳時中指揮官說一聲對不起。

▼時代力量立委邱顯智為自己未查證就批評陳時中一事道歉。（圖／翻攝邱顯智臉書）

▲▼時代力量立委邱顯智為自己未查證就批評陳時中一事道歉。（圖／翻攝邱顯智臉書）

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