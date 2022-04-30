台南山上花園水道博物館寵物大遊行 飼主與毛小孩同歡

▲全國首創國定古蹟寵物遊行，30日下午在台南山上花園水道博物館登場，寵物們的萌樣，吸引遊客目光，不時聽到好可愛喔的驚呼聲，過程趣味溫馨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全國首創國定古蹟寵物遊行，30日下午在台南山上花園水道博物館登場，來自全國各地20餘組寵物飼主，推出自己毛小孩，包括狗狗、貓咪、兔子、鸚鵡，甚至倉鼠，搭著推車或是由主人抱著環繞園區遊行，園區最佳代言人「園長」也盛裝出席，寵物們的萌樣吸引遊客目光，不時聽到好可愛的驚呼聲，過程趣味溫馨。

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文化局長葉澤山指出，台南山上花園水道博物館是全國唯一規劃有寵物園區的國定古蹟，加上提供免費推車服務，寵物友善也吸引大批民眾帶著毛小孩來暢遊，為了發揮這個優勢，文化局與觀旅局合作，利用連假首日，舉辦「寵物文創市集」，以及別開生面的「嗷喵大遊行」，邀請全國毛小孩飼主利用連假來逛市集、參加遊行。

館方表示，「寵物文創市集」匯集了各種跟寵物相關的文創商品，不僅可以逛，還能集點兌換超萌的貓掌手工皂。為了鼓勵環保減碳，活動當天搭乘山博行公車，並持有加蓋當日日期的山博行車票；或者網路報名後全程參加寵物遊行的民眾，就可以到市集服務台兌換可愛抱枕，總計一天下來，就兌換超過100個抱枕。

來自台南市東區，就讀國小的莊姓小兄弟抱著兔子走完全程，哥哥說因為兔子怕熱，平常比較少帶出門，但知道水道有很多遮蔭的地方，特別來參加，覺得很有趣；住在善化的莊姓民眾表示，家裡有兩隻貓咪，就像家人一樣，但其實有很多地方還是不能帶寵物進去，水道博物館因為是國定古蹟，原本以為就沒有辦法進來，想不到館方想出寵物不落地方式，還提供免費推車借用，讓寵物可以一起來古蹟區，真是很貼心。