高嘉瑜遭圍剿炎上「刪文致歉」　律師質疑：打開潘朵拉盒子

▲高嘉瑜因為質詢「寵物醫療糾紛問題」反而遭到炎上圍剿。（圖／記者呂晏慈攝）

記者林彥臣／綜合報導

立委高嘉瑜近期拋出「唾液快篩」、「血氧機」等議題備受關注，不過在30日晚間，卻因為寵物醫療糾紛問題，臉書遭到圍剿炎上，即使刪文致歉還是無法平息。對此律師呂秋遠也在臉書上發文分析，認為這個狀況，是立委為了這位飼主的問題，打開了潘朵拉的盒子。

呂秋遠臉書發文指出，有位立委向農委會質詢。她聲稱，有位民眾的毛孩，在接受化療治療腫瘤後，疑似發生泌尿道感染，併發急性腎衰竭死亡，民眾除了提告以外，也向立委陳情，其中一個主張是：獸醫師使用「沒有合法藥證的化療藥」。

這項化療藥，在教科書與國外都行之有年，效果也不錯。但是因為台灣市場太小等理由（或許是這個理由，但這部分實在不可考），沒有申請藥證。有些獸醫師，為了治療毛孩，只好自己進口，用於治療用途上。但，這是違法的。

呂秋遠說，多年來，毛孩治療的藥物，就是在這種「心照不宣」的情況下，獸醫師知其所以然，但無可奈何的窘境下私下進口，而毛孩爸媽就在不知所以然，但也無妨的心情下接受這種狀況，「主管機關也就在睜一隻眼閉一隻眼的理解下，裝作一切都沒事，直到這個案件爆發」。

▲高嘉瑜日前在臉書針對這起「寵物醫療糾紛」案件的發文，被網友截圖。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書留言／網友截圖）



呂秋遠強調，國外教科書與實務工作行之有年的用藥，療效又好，只因為法規不足、藥證沒有，所以就要獸醫師承擔所有的風險？那獸醫師以後可不可以說，「不爽不要醫」，不然，這是要害獸醫師被關、撤照、賠錢嗎？

可是，獸醫師又不忍心看到毛孩的生命就此消失，那麼，當法規落後、藥證缺乏的時候，請問獸醫師該怎麼作？

呂秋遠說，這位立委，為了這位飼主，打開了潘朵拉的盒子，但是，立委不就是負責修法的人嗎？要拿個案去質詢主管機關，也不是不行，但是，要喊出「國王沒穿衣服」這件事，那就要負責幫國王把衣服穿上啊！你問完了，也出名了，但是毛小孩的醫療，在現行法規落後的情況下，是該怎麼辦啦！

高嘉瑜對此則在臉書表示， 謝謝大家的指正，下周嘉瑜會邀集農委會及獸醫師等，共同就當前動物用藥權益的困境及如何放寬用藥取得建立機制，為推動物用藥權益努力。

高嘉瑜說，這次的事件突顯當前寵物醫療糾紛及動物用藥議題的重要性，會藉此機會努力協助確保動物用藥能安全快速取得。

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