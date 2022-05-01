控「獸醫違法用藥」挨轟　高嘉瑜喊「努力彌補」：要求主管機關放寬規定

▲立委高嘉瑜 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立委高嘉瑜日前針對獸醫界開砲，質疑獸醫違法用藥，相關內容引發外界砲轟後，高直接刪文，雖然她另外發文說明彌補做法，但網友仍不買單。對此，高嘉瑜1日在臉書發影片表示，自己會承擔責任，「這次意外打開潘朵拉的盒子，自己會再跟農委會研議、努力做一些彌補。」

高嘉瑜日前向農委會質詢時聲稱，有位民眾的毛孩，在接受化療治療腫瘤後，疑似發生泌尿道感染，併發急性腎衰竭死亡。而民眾除提告外，也向高嘉瑜陳情，其中一個主張是：獸醫師使用「沒有合法藥證的化療藥」。

但根據律師呂秋遠指出，這項化療藥在教科書與國外都行之有年，效果也不錯。但是因為台灣市場太小等理由（或許是這個理由，但這部分實在不可考），沒有申請藥證。有些獸醫師，為了治療毛孩，只好自己進口，用於治療用途上。但這是違法的。

高嘉瑜後也再臉書發文討論這件事，卻引來飼主網友群情激憤，認為高嘉瑜對此時面臨病痛的寵物造成傷害，即使高刪文致歉，仍止不住飼主怒火，大批網友湧入她臉書，留言「刪文不能解決問題」、「刪文證明妳根本沒誠意沒擔當」、「提油救火最佳代表」

▲高嘉瑜日前在臉書針對這起「寵物醫療糾紛」案件的發文，遭到網友截圖。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書留言／網友截圖）



風波持續延燒，高嘉瑜1日也在臉書po出影片，並坦言，昨天一直在跟相關單位討論獸醫長期在用藥取得困境的問題，以及醫療糾紛發生後，如何保護獸醫、協助飼主的問題，因爲一旦有飼主提告，獸醫都會受罰，「因此協助獸醫能有合法取得藥品的管道非常重要！」

高嘉瑜在影片中坦言，關於動物用藥取得的議題，確實是非常嚴重、長期以來獸醫面對很大的難題，這次意外打開潘朵拉的盒子，必須面對現行小動物無藥可醫的狀況、獸醫的困境，未來如何放寬，讓獸醫依緊急救治生命為由，緊急取得這些醫治小動物的藥品，是不是成立一個平台，會盡速跟農委會，挽救這些小動物的生命是非常急迫、有時效性的，會努力做一些彌補。

高嘉瑜指出，自己會承擔這個責任，努力建立平台循求解決方案，在此之前，也會要求主管機關在動物有緊急用藥需求下放寬規定，以動物救援為優先。