陳時中脫口「要怪，就怪病毒」　蔣萬安轟：荒腔走板

▲蔣萬安、陳時中。（合成圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

居家隔離「3+4」新制上路，基層防疫人員抱怨準備不足，指揮中心指揮官陳時中為此道歉，但他語出驚人表示「要怪，就怪病毒吧」。對此，態度一向溫和的國民黨立委蔣萬安今（29）日受訪時忍不住砲轟，這完全就推卸責任、荒腔走板。

蔣萬安抨擊，當政府要調整成新防疫模式，就應有足夠快篩劑，結果現在快篩劑不足，3+4卻已經上路，當然會造成民怨、恐慌，到底這個政府在做什麼？居家隔離到底需不需要每天篩是很專業的問題，而不是說每天翻來覆去、變來變去。

蔣萬安說，政府現防疫，要快篩劑沒快篩劑、要藥品沒藥品，很多孩子學校停課也在等待復課標準；5歲以下孩子什麼時候可以像其他國家一樣開放進口疫苗、有唾液檢測的快篩劑，讓孩子避免每次被戳鼻子的恐懼跟痛苦。

蔣萬安也說，昨天北農內部員工跟他反應，現在很多第一線作業人員包含理貨員、拍賣員，染疫隔離的狀況非常嚴重，大家一人身兼數職，也很擔心染疫，所以他也呼籲台北市政府接下來應該做幾件事情。

第一，趕快提供充足的快篩劑；第二、盡快跟新北市政府聯繫、成立應變機制，後續如果必要，請新北果菜市場提供協助、協調後續供貨；第三、建立一個人力調配機制，避免北農市場運作停擺；第四、研議防疫生活照顧津貼，讓第一線員工能夠無後顧之憂、不用擔心生計。