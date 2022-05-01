民進黨找黃珊珊合作？　他4分析：黃珊珊搶藍營票讓蔣萬安很焦慮？

▲民進黨副秘書長林鶴明。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

國內本土疫情加劇，有媒體報導指揮官陳時中的支持度重挫，影響民進黨北市首長布局，因此綠營有人拋出與台北副市長黃珊珊合作。對此，民進黨副秘書長林鶴明表示，這批報導對綠營北市支持者完全不了解，如果放話的是國民黨，表示蔣萬安對於黃珊珊搶到藍營選票相當憂慮，只好想辦法把黃珊珊抹綠，看能不能拿藍營選票回去。

對於該篇報導，民進黨發言人黃彩玲表示，民進黨政府當前以防疫為重，針對年底選戰，民進黨自有節奏，也會努力爭取台北市民的支持。針對中時該篇報導，內容盡為臆測說法，亦未向民進黨查證，特此說明。

林鶴明則分析，這篇報導出現有4種可能，包含：

1、這篇報導如果不是幻想文，那講這種話的人一定對綠營台北市支持者的心情完全不了解，簡直是「走不對路」。

2、如果放話的是國民黨，表示蔣萬安對於黃珊珊搶到藍營選票相當憂慮，只好想辦法把黃珊珊抹綠，看能不能拿一點藍營選票回去。

3、如果放話的是黃珊珊陣營，表示黃珊珊對於勝選沒信心，還不敢辭職登記就開始放話要人合作禮讓，是不是最近民眾黨民調下滑有危機感了呀？

4、民進黨發言人已經澄清，就看誰沒澄清就知道是誰了，如果三黨都澄清，那這篇就是幻想文了。