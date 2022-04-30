民調狂勝陳時中10%　蔣萬安低調：持續傾聽民眾心聲

▲陳時中、蔣萬安。（合成圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

年底九合一選舉將至，國民黨28日一份內部民調流出，台北市長熱門人選、立委蔣萬安以32.7％支持度領先，衛福部長陳時中22.6%，以及台北市副市長黃珊珊20.4%。針對民調穩定領先，蔣萬安29日低調回應，不論民調高低，他都是持續積極在地方傾聽民眾的心聲，解決問題。

蔣萬安舉例，包含昨天北農內部員工跟他反應，現在很多第一線作業人員包含理貨員、拍賣員，染疫隔離的狀況非常嚴重，大家一人身兼數職，也很擔心染疫，所以他也呼籲台北市政府接下來應該做幾件事情。

第一，趕快提供充足的快篩劑；第二、盡快跟新北市政府聯繫、成立應變機制，後續如果必要，請新北果菜市場提供協助、協調後續供貨；第三、建立一個人力調配機制，避免北農市場運作停擺；第四、研議防疫生活照顧津貼，讓第一線員工能夠無後顧之憂、不用擔心生計。

針對公費快篩試劑從5劑縮水成3劑，蔣萬安也抨擊，3+4倉促上路，當時就說需要5劑，現在改成3劑，就是快篩不夠，防疫是專業問題，不能每天變來變去。

▼「3+4」居隔新制上路問題多，蔣萬安籲防疫政策推出不該倉促草率。（圖／蔣萬安臉書）