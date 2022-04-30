　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民調狂勝陳時中10%　蔣萬安低調：持續傾聽民眾心聲

▲▼陳時中、蔣萬安。（合成圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

▲陳時中、蔣萬安。（合成圖／記者屠惠剛、周宸亘攝）

記者徐政璿／台北報導

年底九合一選舉將至，國民黨28日一份內部民調流出，台北市長熱門人選、立委蔣萬安以32.7％支持度領先，衛福部長陳時中22.6%，以及台北市副市長黃珊珊20.4%。針對民調穩定領先，蔣萬安29日低調回應，不論民調高低，他都是持續積極在地方傾聽民眾的心聲，解決問題。

蔣萬安舉例，包含昨天北農內部員工跟他反應，現在很多第一線作業人員包含理貨員、拍賣員，染疫隔離的狀況非常嚴重，大家一人身兼數職，也很擔心染疫，所以他也呼籲台北市政府接下來應該做幾件事情。

第一，趕快提供充足的快篩劑；第二、盡快跟新北市政府聯繫、成立應變機制，後續如果必要，請新北果菜市場提供協助、協調後續供貨；第三、建立一個人力調配機制，避免北農市場運作停擺；第四、研議防疫生活照顧津貼，讓第一線員工能夠無後顧之憂、不用擔心生計。

針對公費快篩試劑從5劑縮水成3劑，蔣萬安也抨擊，3+4倉促上路，當時就說需要5劑，現在改成3劑，就是快篩不夠，防疫是專業問題，不能每天變來變去。

▼「3+4」居隔新制上路問題多，蔣萬安籲防疫政策推出不該倉促草率。（圖／蔣萬安臉書）

▲▼「3+4」居隔新制上路問題多，蔣萬安籲防疫政策推出不該倉促草率。（圖／蔣萬安臉書）

►東購一起守護您！精選防疫品安心購，領樂透金現折50元，買愈多折愈多

►快搶！大瓶「蘭蔻小黑瓶」才2880元

ET快訊
正妹律師穿太辣　「雙C半球+白皙長腿」網噴鼻血
新冠後遺症　「這性別更難痊癒」！
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民調狂勝陳時中10%　蔣萬安低調：持續傾聽民眾心聲

陳時中脫口「要怪，就怪病毒」　蔣萬安轟：荒腔走板

快訊／總統府增3名確診　1名國會組員工、1駕駛、1憲兵

110cm長腿美女參選桃市議員　村長「代PO辣照」：其他人怎麼選啦

快訊／行政院確診再+1　未與首長密切接觸

快訊／柯文哲保證5月8日醫院滿床　下令北市醫院挪用15%急診病床

「做人不要太壞心」　柯文哲：快篩陽當確診「戴好口罩別亂跑」

無視陳時中照推「快篩陽視同確診」　柯文哲：PCR量能不足「會塞車」

便宜非醫材血氧機買得到？　高嘉瑜「打臉」陳時中：求電商連結

快訊／北市國小生5／5打莫德納　家長可陪同「規定出爐」　

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

阿婆鬼切停樹蔭下躲太陽　騎士險撞上女兒嚇到尖叫

行人站斑馬線低頭滑手機　被駕駛提醒激動回嗆：X北

20220427【ETtoday新聞】12:00-13:00

少年街邊運球險砸中狗　2人真誠鞠躬道歉超暖

以前常被貓咬無法親近　老爸炫耀一招擄獲喵心！

民調狂勝陳時中10%　蔣萬安低調：持續傾聽民眾心聲

陳時中脫口「要怪，就怪病毒」　蔣萬安轟：荒腔走板

快訊／總統府增3名確診　1名國會組員工、1駕駛、1憲兵

110cm長腿美女參選桃市議員　村長「代PO辣照」：其他人怎麼選啦

快訊／行政院確診再+1　未與首長密切接觸

快訊／柯文哲保證5月8日醫院滿床　下令北市醫院挪用15%急診病床

「做人不要太壞心」　柯文哲：快篩陽當確診「戴好口罩別亂跑」

無視陳時中照推「快篩陽視同確診」　柯文哲：PCR量能不足「會塞車」

便宜非醫材血氧機買得到？　高嘉瑜「打臉」陳時中：求電商連結

快訊／北市國小生5／5打莫德納　家長可陪同「規定出爐」　

營養師曝「幫孩童增強抵抗力」8秘訣！　4大NG飲食要避免

千萬網紅夫妻「青梅竹馬情牽11年」宣布離婚！　震撼狂吸17萬留言

理髮店經理「泡沫手」打工讀生眼睛！跟警當面談笑　被害者崩潰

陳堅恩成攻城獅首位退休球員　球團致贈20萬純金紀念戒

連千毅槓勾惡！　雪碧隔空酸爆「黑社會是有分等級的」

快訊／手遊公司「真好玩」爆1億400萬掏空案！負責人遭羈押禁見

民調狂勝陳時中10%　蔣萬安低調：持續傾聽民眾心聲

網球「德國金童」貝克在英國破產案　被判刑2年6個月

減肥減到厭世還是胖　商學院教授：設定破戒次數才正確

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

政治熱門新聞

陳時中突宣布取消實聯制　她氣炸：3億預算白花了？

110cm長腿美女參選桃市議員　村長「代PO辣照」

陳時中脫口「要怪，就怪病毒」　蔣萬安轟：荒腔走板

柯文哲「全台大亂」預言中了！　她列4亂象：讓我毛毛的

沒事別去篩檢站！柯文哲籲「快篩陽證明」再去：一堆都來湊熱鬧

快訊／北市國小生5/5打莫德納　家長可陪同「規定出爐」　

民調狂勝陳時中10%　蔣萬安低調：持續傾聽民眾心聲

快訊／民進黨中正萬華6搶4出爐　劉耀仁第一、新人洪婉臻、邵維倫出線

侯友宜：新北陽性率「8.64→13.92％」僅三天

柯文哲「保證」5/8醫院滿床　下令北市醫院挪用15%急診病床

便宜非醫材血氧機買得到？　高嘉瑜「打臉」陳時中

快訊／衛福部報告估「5月5日」確診數上看3萬7！　最新疫情預測曝光

快訊／民進黨大安文山6搶5出爐　簡舒培第一

快訊／民進黨議員顏旭懋涉毒品走私

更多熱門

相關新聞

陳時中脫口「要怪，就怪病毒」　蔣萬安轟：荒腔走板

陳時中脫口「要怪，就怪病毒」　蔣萬安轟：荒腔走板

居家隔離「3+4」新制上路，基層防疫人員抱怨準備不足，指揮中心指揮官陳時中為此道歉，但他語出驚人表示「要怪，就怪病毒吧」。對此，態度一向溫和的國民黨立委蔣萬安今（29）日受訪時忍不住砲轟，這完全就推卸責任、荒腔走板。

柯文哲「保證」5/8醫院滿床　下令北市醫院挪用15%急診病床

柯文哲「保證」5/8醫院滿床　下令北市醫院挪用15%急診病床

陳時中籲快篩「別往急診走」　急診醫親曝2關鍵

陳時中籲快篩「別往急診走」　急診醫親曝2關鍵

柯文哲吳是陳時中　照推「快篩陽視同確診」

柯文哲吳是陳時中　照推「快篩陽視同確診」

免戳鼻！長庚完成100人唾液快篩實測

免戳鼻！長庚完成100人唾液快篩實測

關鍵字：

蔣萬安陳時中台北市

讀者迴響

熱門新聞

染Omicron症狀一次看　何美鄉：10狀況立刻就醫

正妹律師婚禮穿太辣！深V短裙露「雙C半球+長腿」網噴鼻血

明變天狂降14℃！連假雨彈襲全台

林依晨代言服飾7天火大解約！廣告公司判賠141萬

中興大學畢聯前會長「捲款172萬」跑了

藥局怒公告「2類人勿購買」　網見排隊一幕火了

快訊／新竹20多歲住院男亡！遺體驗出新冠病毒

連千毅刪文…鳳梨臉書「突湧帳號按怒」洗版！

割包藏蟑螂殘屍　他啃一半崩潰

北北基桃醫院體系癱瘓！醫曝4措施挽救

YouTuber爽中樂透頭獎5560萬！直接引退

身分證「3數字」中1碼免費吃比薩

即／高雄驚爆弟殺兄　棉被蓋身伴屍7天　

昏迷夢見遭輪輾浪浪　他秒被電醒

袁艾菲尪被指「虐貓」　道歉態度再掀議！急滅火

更多

最夯影音

更多
連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑

連千毅連線大哥罵勾惡　結果慘被唸！正妹偷笑
女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

女客違停買平板被開罰！　牽拖店家求退貨：太倒楣

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

楊繡惠求姻緣「紅線求了2個小時」　威脅月老：再沒筊，我就自己拿一條！

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

舌頭+頭不同方向旋轉！ 人體無法達成秒變殭屍

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

「早知勾惡會拍片道歉」　連千毅再反擊：他慌了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面