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社會 社會焦點 保障人權

當街停車狂扯騎士衣領！白衣男再嗆後方駕駛　警看不下去出手了

記者張君豪／台北報導

台北市中山區4月24日發生一起離譜的路怒族逼車、危險駕駛衝突意外！一名駕駛白色lexus轎車駕駛行經中山區濱江街、大直橋口發生行車糾紛，肇因該名駕駛不滿一機車駕駛差點發生碰撞，下車咆嘯並用手拉扯對方意圖單挑，所幸被害人不理會後，這名路怒車主又發現車道中有輛車主在車上錄影蒐證。

▲中山區出現一恐怖路怒族駕駛逼車咆嘯、警方表示將深入追查。（圖／翻攝臉書重機車友各區路況、天氣回報中心）

▲中山區出現一恐怖路怒族駕駛逼車咆嘯、警方表示將深入追查。（圖／翻攝臉書重機車友各區路況、天氣回報中心）

他再度上前嗆聲「你是不是有罵我、給我下車」車上駕駛蒐證不予理會打算駛離，未料還遭這名路怒族駕駛拉扯車身，該駕駛甚至還逼車、突然加速插入該車前方煞停，車主誇張危險駕駛行為、全遭行車紀錄器拍下！

▲中山區出現一恐怖路怒族駕駛逼車咆嘯、警方表示將深入追查。（圖／翻攝臉書重機車友各區路況、天氣回報中心）

▲中山區出現一恐怖路怒族駕駛逼車咆嘯、警方表示將深入追查。（圖／翻攝臉書重機車友各區路況、天氣回報中心）

後來網友將行車紀錄器及蒐證影片上傳臉書「重機車友－各區路況、天氣回報中心」社團引發300多名網友討論；眾人對該名白色lexus車主暴怒脫序行為多加撻伐。

這名駕駛霸凌機車車主後，還盛怒靠近蒐證民眾車輛不斷敲打車窗「你給我下車」駕駛反問「你不要碰我車、再碰我車試試看」該名車主則不斷拍打車窗續嗆「我再碰了！你在兇啥！下來啊」被害車主見對方不可理喻打算駛離，路怒族車主居然還從後方拉車門把打算強行開車門挑釁。

▲中山區出現一恐怖路怒族駕駛逼車咆嘯、警方表示將深入追查。（圖／翻攝臉書重機車友各區路況、天氣回報中心）

▲中山區出現一恐怖路怒族駕駛逼車咆嘯、警方表示將深入追查。（圖／翻攝臉書重機車友各區路況、天氣回報中心）

更離譜的是，被害車主駕車駛離，該名白色車主上車踩足油門猛追，過程中超速貼近逼車、甚至還加速插入被害駕駛行駛車道；被害人認為該名車主言行已經觸犯恐嚇、強制、公共危險等罪嫌，事後將行車紀錄器PO上臉書社團示警引發廣泛討論。

轄區中山警分局建國派所獲報後調閱監視器，並聯繫被害車主提供行車紀錄器畫面，確認該輛白色自小客車違規屬實，警方表示將依觸犯道交管理處罰條例第43條第4項「非遇突發狀況於道路中任意暫停」逕行製單告發、最重可處新台幣2萬4千元以下罰鍰。

建國所警方表示，警方初步聯繫遭霸凌的重機車主及後車駕駛，兩人均表示暫不提告，但由於白色車主有涉及妨害自由、恐嚇、危險駕駛等觸法行為，警方後續將通知相關當事人到警所說明，警方將視當事人陳述情節涉案程度，依刑法或社維法進行後續調查。

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