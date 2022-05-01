竹縣+191無症狀佔6成　竹北、竹東2熱區新增確診人數曝

▲新竹縣今日新增確診191，六成為無症狀確診。（圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣今(1日)新增191例新冠肺炎本土確診案例，分別為83位男性與108位女性，年齡分布在0到82歲，以青壯年為多數。無症狀者有126位佔6成，輕症多以喉嚨痛、咳嗽、發燒等表現。目前新竹縣居家隔離人數為646人，居家照護人數為647人。

衛生局表示，新增191例本土個案分別分布在竹北市56例、竹東鎮48例、湖口鄉19例、新豐鄉27例、新埔鎮9例、關西鎮13例、芎林鄉10例、寶山鄉3例、尖石鄉3例、五峰鄉3例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

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▲社區篩檢站資訊。

衛生局提醒，民眾如果有呼吸道症狀自覺有風險，除了自行購買使用居家快篩試劑，也可以到新竹縣公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號經醫師評估就診發放。新竹縣定點診所查詢網址 https://prevention.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=980&s=89584。



另外，新竹縣配合中央流行疫情指揮中心自今(1日)起啟動「確診個案自主回報疫調系統」（以下簡稱＂自主回報系統＂）機制，民眾確診後，將針對民眾採檢時或投保時所留存的手機號碼發送手機簡訊，(簡訊顯示門號：0911514588)，請民眾點選簡訊上網址連結，進入系統填報疫調資料，以利衛生局快速掌握密切接觸者資訊、降低疫情擴散。

衛生局提醒，由於目前自主回報系統僅完成第一階段功能(匡列接觸者及足跡)，民眾回傳資料後，仍請在家中做好自主隔離措施，等候衛生局通知。確診民眾送出資料後，該一次性網址即會失效，將無法再進行編輯或再次填寫，以減少資安風險。詳情作法清參考衛生福利部疾病管制署網站

https://www.cdc.gov.tw/File/Get/mcljHOUhMz6LsVkT5XWGnw、https://www.cdc.gov.tw/File/Get/8q8dh-fmpcBgtEeH_aLNuQ)

此外，自主回報系統不會要求確診民眾填寫完整的「姓名」和「身分證字號」或「居留證號碼」，因此請民眾填寫資料時務必確認後再送出，否則會因為無法修正及查詢耗時而造成通知及後續處置作業的延宕。

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